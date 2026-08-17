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Экс-жена Дмитрия Комарова показала мужчину, с которым у нее самые длинные отношения

Александра Кучеренко поделилась редкими фото с братом

Автор: Коваленко Наталья
Экс-жена Дмитрия Комарова показала мужчину, с которым у нее самые длинные отношения
Экс-жена Дмитрия Комарова показала мужчину, с которым у нее самые длинные отношения instagram.com/aakucherenko

Украинская модель и телеведущая Александра Кучеренко, которая в прошлом году официально развелась с известным путешественником и ведущим Дмитрием Комаровым, едва не спровоцировала слухи о новом романе.

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Звезда выложила в инстаграме фото с теннисного корта, где позировала в объятиях неизвестного мужчины. Подпись к снимкам она начала с фразы «Мои самые долгие отношения».

Чтобы избежать сплетен, Александра сразу же раскрыла личность своего спутника. Оказалось, что мужчина рядом с ней — это ее родной брат Дмитрий.

«Мои самые долгие отношения. Потому что знакомы с первых дней моей жизни) Нас могут разделять километры Киев-Днепр, но во всем остальном — мы с братом близки и похожи. И по разные стороны бываем только в теннисе. Мне повезло выиграть безлимитный абонемент на его лучшую поддержку. Душевную и адвокатскую», — написала знаменитость.

Напомним, что Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров состояли в браке в течение пяти лет. Длительное время экс-супруги воздерживались от каких-либо комментариев касательно проблем в семейной жизни, однако в марте 2025 года Комаров официально подтвердил, что их брак завершился.

Александра Кучеренко показала фото с братом instagram.com/aakucherenko
Александра Кучеренко показала фото с братом instagram.com/aakucherenko

Александра Кучеренко показала фото с братом instagram.com/aakucherenko
Александра Кучеренко показала фото с братом instagram.com/aakucherenko

Александра Кучеренко показала фото с братом instagram.com/aakucherenko
Александра Кучеренко показала фото с братом instagram.com/aakucherenko

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Теги:
шоу-бизнес, родственники звезд, Александра Кучеренко

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