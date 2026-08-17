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Денисенко показала, как с новым мужем делала парные тату в день свадьбы

Какой рисунок выбрали молодожены

Автор: Коваленко Наталья
Денисенко показала, как с новым мужем делала парные тату в день свадьбы
Денисенко показала, как с новым мужем делала парные тату в день свадьбы instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко поразила поклонников романтическим шагом. Кинозвезда вместе со своим вторым мужем Юрием Ярошенко сделала особое парное татуирование со скрытым смыслом.

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В своем инстаграме Наталка поделилась видео из тату-салона, где она и ее возлюбленный в день свадьбы наносили на запястья три восьмерки. Как объяснила знаменитость в подписи к кадрам, эта символика имеет для них глубокое нумерологическое значение. Помимо татуировок, аналогичную гравировку с тремя знаками бесконечности влюбленные имеют и на своих обручальных кольцах.

Сеанс татуирования мастера превратили для пары в настоящий праздник с воздушными шарами, букетами цветов, романтической музыкой и безалкогольным просеко. На видео видно, как Наталка и ее муж наслаждаются моментом, обнимаются, делают памятные фото и обмениваются поцелуями.

«888. В наш день мы сделали такое парное татуирование со скрытым смыслом. И на кольцах у нас тоже такая гравировка. Три восьмерки как три бесконечности любви. 8.08.2026 в сумме эта дата 8+08+2+02+6=26, 2+6=8, тоже 8. Наша ангельская нумерология. Спасибо всей команде, которая устроила нам не просто тату-сеанс, а настоящий романтический праздник: улыбка, музыка, шарики, цветы, даже безалкогольное просеко. Особые воспоминания на всю жизнь», — поделилась Денисенко.

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Теги:
Татуировки звезд, шоу-бизнес, Наталка Денисенко

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