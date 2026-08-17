Денисенко показала, как с новым мужем делала парные тату в день свадьбы
Какой рисунок выбрали молодожены
Украинская актриса Наталка Денисенко поразила поклонников романтическим шагом. Кинозвезда вместе со своим вторым мужем Юрием Ярошенко сделала особое парное татуирование со скрытым смыслом.
Читай также: «Было / стало»: Мирзоян удивил кардинальной сменой имиджаВ своем инстаграме Наталка поделилась видео из тату-салона, где она и ее возлюбленный в день свадьбы наносили на запястья три восьмерки. Как объяснила знаменитость в подписи к кадрам, эта символика имеет для них глубокое нумерологическое значение. Помимо татуировок, аналогичную гравировку с тремя знаками бесконечности влюбленные имеют и на своих обручальных кольцах.
Сеанс татуирования мастера превратили для пары в настоящий праздник с воздушными шарами, букетами цветов, романтической музыкой и безалкогольным просеко. На видео видно, как Наталка и ее муж наслаждаются моментом, обнимаются, делают памятные фото и обмениваются поцелуями.
«888. В наш день мы сделали такое парное татуирование со скрытым смыслом. И на кольцах у нас тоже такая гравировка. Три восьмерки как три бесконечности любви. 8.08.2026 в сумме эта дата 8+08+2+02+6=26, 2+6=8, тоже 8. Наша ангельская нумерология. Спасибо всей команде, которая устроила нам не просто тату-сеанс, а настоящий романтический праздник: улыбка, музыка, шарики, цветы, даже безалкогольное просеко. Особые воспоминания на всю жизнь», — поделилась Денисенко.