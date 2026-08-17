«Было / стало»: Мирзоян удивил кардинальной сменой имиджа
Певец избавился от длинных кудрей
«Было / стало»: Мирзоян удивил кардинальной сменой имиджа instagram.com/varenykyfashion.official
Популярный украинский певец и музыкант Арсен Мирзоян решился на смелый эксперимент с внешностью. Муж Тони Матвиенко попрощался со своими фирменными кудрявыми волосами.
Читай также: Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур впервые показала фото со свадьбыРезультатами перевоплощения артист поделился в своем инстаграме, опубликовав comparative коллаж до и после смены прически. На первом фото певец позировал в спортзале с длинной пышной шевелюрой, а на втором снимке уже демонстрировал себя с короткой стрижкой.
Судя по публикациям артиста в соцсетях, в последний раз он стригся так коротко более года назад.
«В рубрике "было/стало"», — коротко подписал кадры Мирзоян.
Арсен Мирзоян до и после стрижки instagram.com/arsen_mirzoian