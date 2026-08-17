«Было / стало»: Мирзоян удивил кардинальной сменой имиджа

Певец избавился от длинных кудрей

Автор: Коваленко Наталья

Популярный украинский певец и музыкант Арсен Мирзоян решился на смелый эксперимент с внешностью. Муж Тони Матвиенко попрощался со своими фирменными кудрявыми волосами.

Читай также: Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур впервые показала фото со свадьбы

Результатами перевоплощения артист поделился в своем инстаграме, опубликовав comparative коллаж до и после смены прически. На первом фото певец позировал в спортзале с длинной пышной шевелюрой, а на втором снимке уже демонстрировал себя с короткой стрижкой.

Судя по публикациям артиста в соцсетях, в последний раз он стригся так коротко более года назад.

«В рубрике "было/стало"», — коротко подписал кадры Мирзоян.