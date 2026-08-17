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«Было / стало»: Мирзоян удивил кардинальной сменой имиджа

Певец избавился от длинных кудрей

Автор: Коваленко Наталья
«Было / стало»: Мирзоян удивил кардинальной сменой имиджа
«Было / стало»: Мирзоян удивил кардинальной сменой имиджа instagram.com/varenykyfashion.official

Популярный украинский певец и музыкант Арсен Мирзоян решился на смелый эксперимент с внешностью. Муж Тони Матвиенко попрощался со своими фирменными кудрявыми волосами.

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Результатами перевоплощения артист поделился в своем инстаграме, опубликовав comparative коллаж до и после смены прически. На первом фото певец позировал в спортзале с длинной пышной шевелюрой, а на втором снимке уже демонстрировал себя с короткой стрижкой.

Судя по публикациям артиста в соцсетях, в последний раз он стригся так коротко более года назад.

«В рубрике "было/стало"», — коротко подписал кадры Мирзоян.

Арсен Мирзоян до и после стрижки instagram.com/arsen_mirzoian
Арсен Мирзоян до и после стрижки instagram.com/arsen_mirzoian

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Теги:
Арсен Мирзоян, шоу-бизнес, смена имиджа

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