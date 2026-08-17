Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур впервые показала фото со свадьбы
Талула Уиллис вышла замуж за Джастина Аси в семейном имении
Младшая дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула официально вышла замуж за музыканта Джастина Аси. Церемония состоялась 8 августа в семейном поместье невесты в городке Хейли (штат Айдахо), где Таллула провела свое детство. Подробностями праздника и первыми фото 32-летняя художница и писательница поделилась с изданием Vogue.
Читай также: Звезда Marvel Элизабет Олсен впервые стала мамойВлюбленные обменялись свадебными клятвами на небольшом островке на территории поместья, куда они проходили через деревянный мостик.
На создание платья для Таллулы бренд Balenciaga потратил 712 часов. Дизайн отличался архитектурным силуэтом 1950-х годов, драпировкой на бедрах, лепестковым вышитым узором и высокими кожаными перчатками.
На вечеринку после церемонии невеста переоделась в мини от Vivienne Westwood с пышной юбкой. Джастин Аси выбрал смокинг, сшитый на заказ брендом Dzojchen.
Самым трогательным моментом свадьбы стал подарок от матери невесты, Деми Мур. Актриса тайно связалась с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином, который записал персональное музыкальное поздравление для пары.
Когда ведущий объявил сюрприз, из динамиков раздался голос Криса Мартина со словами: «Таллула и Джастин идут к алтарю…». Для Таллулы, которая является давней фанаткой группы, это стало настоящим шоком.
Официальными свидетелями во время подписания брачного свидетельства стали мать невесты Деми Мур и ее сестра Скаут Уиллис.
За диджейским пультом на вечеринке была давняя подруга семьи Саманта Ронсон.
По словам Таллулы, свадьба превзошла ее самые смелые мечты, а атмосфера дома сделала этот день незабываемым для всей семьи.