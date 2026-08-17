Талула Уиллис вышла замуж за Джастина Аси в семейном имении

Автор: Коваленко Наталья

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур впервые показала фото со свадьбы instagram.com/demimoore instagram.com/voguemagazine

Младшая дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула официально вышла замуж за музыканта Джастина Аси. Церемония состоялась 8 августа в семейном поместье невесты в городке Хейли (штат Айдахо), где Таллула провела свое детство. Подробностями праздника и первыми фото 32-летняя художница и писательница поделилась с изданием Vogue.

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Влюбленные обменялись свадебными клятвами на небольшом островке на территории поместья, куда они проходили через деревянный мостик.

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/voguemagazine

На создание платья для Таллулы бренд Balenciaga потратил 712 часов. Дизайн отличался архитектурным силуэтом 1950-х годов, драпировкой на бедрах, лепестковым вышитым узором и высокими кожаными перчатками.

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/voguemagazine

На вечеринку после церемонии невеста переоделась в мини от Vivienne Westwood с пышной юбкой. Джастин Аси выбрал смокинг, сшитый на заказ брендом Dzojchen.

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/voguemagazine

Самым трогательным моментом свадьбы стал подарок от матери невесты, Деми Мур. Актриса тайно связалась с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином, который записал персональное музыкальное поздравление для пары.

Когда ведущий объявил сюрприз, из динамиков раздался голос Криса Мартина со словами: «Таллула и Джастин идут к алтарю…». Для Таллулы, которая является давней фанаткой группы, это стало настоящим шоком.

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/voguemagazine

Официальными свидетелями во время подписания брачного свидетельства стали мать невесты Деми Мур и ее сестра Скаут Уиллис.

За диджейским пультом на вечеринке была давняя подруга семьи Саманта Ронсон.

По словам Таллулы, свадьба превзошла ее самые смелые мечты, а атмосфера дома сделала этот день незабываемым для всей семьи.

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/voguemagazine

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/voguemagazine

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/voguemagazine

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/voguemagazine

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/voguemagazine

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/voguemagazine

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/vogueweddings

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/vogueweddings

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/vogueweddings

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/vogueweddings

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/vogueweddings

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/vogueweddings

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/vogueweddings

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/vogueweddings

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/vogueweddings

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/demimoore

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/demimoore

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/demimoore

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/demimoore

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/demimoore

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/demimoore

Свадьба Таллулы Уиллис instagram.com/demimoore