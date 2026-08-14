Ризатдинова в облегающем топе и бикини сверкнула фигурой во Львове

Анна Ризатдинова съездила с подопечными на тренировочные сборы и заодно наделала снимков.

Анна Ризатдинова отправилась вместе со своими подопечными на тренировочные сборы, которые состоялись в курортном отеле Львова. Она объединила рабочие моменты с отдыхом и показала поклонникам кадры с поездки.

Читай также: Дочь Кравец сверкнула фигурой в купальнике на пляже в Португалии

Фотоотчет 33-летняя спортсменка опубликовала в инстаграме. На снимках Ризатдинова предстала в нескольких образах: облегающем спортивном комплекте из топа и шорт, черном шелковом костюме, а также в купальнике.

По словам гимнастки, поездка подарила ей немало приятных моментов. Она отметила, что участники сборов успели потренироваться, отдохнуть, познакомиться с новыми людьми и получить множество ярких эмоций. Ризатдинова отметила, что в детстве сама мечтала попасть на подобные тренировочные сборы.

На фотографиях спортсменка продемонстрировала стройную фигуру, включающую рельефный пресс. Часть кадров она сделала у водоема, а еще позировала у бассейна в черном наряде.

instagram anna_rizatdinova

instagram anna_rizatdinova

instagram anna_rizatdinova

instagram anna_rizatdinova

instagram anna_rizatdinova

instagram anna_rizatdinova

На предыдущей серии снимков Ризадинова сделала акцент на стройных ногах, представ в купальнике как в бассейне, так и перед зеркалом.

instagram anna_rizatdinova

instagram anna_rizatdinova

Читай также: Жена Гордона в 40-летие почувствовала себя вдвое моложе – фото

Подписчики оставили гимнастке немало комплиментов. В частности, в комментариях пользователи похвалили ее за красоту и спортивную форму.

Анна Ризатдинова воспитывает 8-летнего сына Романа, отцом которого является бывший нардеп Александр Онищенко. С потомком бронзовая призерша Олимпийских игр 2016 также время от времени показывается в фотоблоге.