Ризатдинова в облегающем топе и бикини сверкнула фигурой во Львове
Анна Ризатдинова съездила с подопечными на тренировочные сборы и заодно наделала снимков.
Анна Ризатдинова отправилась вместе со своими подопечными на тренировочные сборы, которые состоялись в курортном отеле Львова. Она объединила рабочие моменты с отдыхом и показала поклонникам кадры с поездки.
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Фотоотчет 33-летняя спортсменка опубликовала в инстаграме. На снимках Ризатдинова предстала в нескольких образах: облегающем спортивном комплекте из топа и шорт, черном шелковом костюме, а также в купальнике.
По словам гимнастки, поездка подарила ей немало приятных моментов. Она отметила, что участники сборов успели потренироваться, отдохнуть, познакомиться с новыми людьми и получить множество ярких эмоций. Ризатдинова отметила, что в детстве сама мечтала попасть на подобные тренировочные сборы.
На фотографиях спортсменка продемонстрировала стройную фигуру, включающую рельефный пресс. Часть кадров она сделала у водоема, а еще позировала у бассейна в черном наряде.
На предыдущей серии снимков Ризадинова сделала акцент на стройных ногах, представ в купальнике как в бассейне, так и перед зеркалом.
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Подписчики оставили гимнастке немало комплиментов. В частности, в комментариях пользователи похвалили ее за красоту и спортивную форму.
Анна Ризатдинова воспитывает 8-летнего сына Романа, отцом которого является бывший нардеп Александр Онищенко. С потомком бронзовая призерша Олимпийских игр 2016 также время от времени показывается в фотоблоге.