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Ризатдинова в облегающем топе и бикини сверкнула фигурой во Львове

Анна Ризатдинова съездила с подопечными на тренировочные сборы и заодно наделала снимков.

Автор: Дмитрий Сыч
Ризатдинова в облегающем топе и бикини сверкнула фигурой во Львове
Анна в детстве мечтала о таких тренировочных сборах
instagram anna_rizatdinova

Анна Ризатдинова отправилась вместе со своими подопечными на тренировочные сборы, которые состоялись в курортном отеле Львова. Она объединила рабочие моменты с отдыхом и показала поклонникам кадры с поездки.

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Фотоотчет 33-летняя спортсменка опубликовала в инстаграме. На снимках Ризатдинова предстала в нескольких образах: облегающем спортивном комплекте из топа и шорт, черном шелковом костюме, а также в купальнике.

По словам гимнастки, поездка подарила ей немало приятных моментов. Она отметила, что участники сборов успели потренироваться, отдохнуть, познакомиться с новыми людьми и получить множество ярких эмоций. Ризатдинова отметила, что в детстве сама мечтала попасть на подобные тренировочные сборы.

На фотографиях спортсменка продемонстрировала стройную фигуру, включающую рельефный пресс. Часть кадров она сделала у водоема, а еще позировала у бассейна в черном наряде.

instagram anna_rizatdinova

instagram anna_rizatdinova

instagram anna_rizatdinova

instagram anna_rizatdinova

instagram anna_rizatdinova

instagram anna_rizatdinova

На предыдущей серии снимков Ризадинова сделала акцент на стройных ногах, представ в купальнике как в бассейне, так и перед зеркалом.

instagram anna_rizatdinova

instagram anna_rizatdinova

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Подписчики оставили гимнастке немало комплиментов. В частности, в комментариях пользователи похвалили ее за красоту и спортивную форму.

Анна Ризатдинова воспитывает 8-летнего сына Романа, отцом которого является бывший нардеп Александр Онищенко. С потомком бронзовая призерша Олимпийских игр 2016 также время от времени показывается в фотоблоге.

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Теги:
фото, купальники, спорт, бикини, Анна Ризатдинова

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