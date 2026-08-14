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Блогерша-миллионница Оля Шелби объявила о помолвке с бизнесменом

Звезда сети показала, как любимый звал ее замуж

Автор: Коваленко Наталья
Блогерша-миллионница Оля Шелби объявила о помолвке с бизнесменом
Блогерша-миллионница Оля Шелби объявила о помолвке с бизнесменом instagram.com/olya.shelby

Украинская актриса, певица и блогер Оля Шелби (Ольга Шевченко) выходит замуж. На своей странице в инстаграме звезда сериала «Школа» сообщила о помолвке с бизнесменом Денисом Волосовым.

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Судя по фото и видео, предложение состоялось во время отпуска на яхте. Оля похвасталась перед камерой кольцом и призналась, что уже начала активную подготовку к свадьбе.

«Yes! Начался новый этап в нашей истории. До сих пор немного не верится, что теперь можно официально сказать: мы помолвлены!! Очень счастливы. Очень влюблены. И очень ждем всего, что будет дальше. Теперь готовимся к свадьбе», — написала Шелби.

Роман пары начался в прошлом году. Оля не скрывала, что буквально «сталкерила» будущего избранника из своего окна, фотографируя его в окне дома напротив. Уже через полгода отношений влюбленные съехались.

О будущем муже блогера известно, что он является экспертом по цифровой трансформации бизнеса и маркетингу, работает с AI-агентами, владеет диджитал-агентством, бизнес-клубом и производством ракеток для падела.

Также активно занимается волонтерством и систематически закрывает потребности подразделений ВСУ на фронте, закупая автомобили, квадроциклы и другую технику для военных.

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Теги:
шоу-бизнес, помолвка

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