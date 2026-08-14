Дочь Кузьмы Скрябина рассказала, каким на самом деле был папа дома

Мария-Барбара Кузьменко вспомнила строгие правила воспитания ее отца

Автор: Коваленко Наталья

Единственная дочь легендарного украинского певца и лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко поделилась воспоминаниями о том, каким ее отец был в повседневной жизни. По словам Марии-Барбары, публичный образ веселого и всегда доброго артиста существенно отличался от его поведения дома.

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В интервью для проекта «Наодинці з Гламуром» девушка призналась, что на самом деле росла в достаточно строгих условиях.

«На самом деле я воспитывалась в довольно-таки строгих условиях, хотя все думают, что мой папа был супердобрым и мне можно было все. На самом деле мне можно было очень мало чего. Я была постоянно в условиях, что должна учиться, я не могла просто лежать и ничего не делать, смотреть сериалы. Мне сейчас откликается его трудолюбие, то, как он говорил всегда идти к цели», — поделилась Мария-Барбара.

Несмотря на высокие требования к учебе и дисциплине, Кузьма Скрябин никогда не давил на дочь в выборе ее будущей профессии.

Сейчас она работает дерматологом, косметологом и трихологом в собственной клинике эстетической медицины. Также вместе с мамой она основала кофейню-пекарню, воплотив в жизнь давнюю мечту своего папы.