Певица поделилась новыми подробностями о своем таинственном бойфренде

Автор: Коваленко Наталья

Соловий призналась, сколько лет уже встречается со своим возлюбленным-военным instagram.com/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловий поделилась редкими подробностями о своем нынешнем бойфренде. После разрыва с писателем Сергеем Жаданом артистка старается оберегать личную жизнь от лишних глаз, однако в комментарии для проекта «Утро в большом городе» призналась, что ее текущим отношениям исполнилось уже два года.

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«Уже два года. Все прекрасно, поэтому мало об этом говорю. Это не мои суеверия, а просто берегу свое. Не хочу притягивать туда лишнюю суету», — поделилась исполнительница.

Несмотря на то, что Кристина не показывает лицо любимого в соцсетях и не появляется с ним на официальных мероприятиях, некоторые детали о ее избраннике все же известны.

Мужчина не имеет никакого отношения к сфере шоу-бизнеса и сейчас защищает Украину в рядах ВСУ. Именно из соображений безопасности и этических принципов Кристина не делится совместными фото.

Влюбленные уже съехались и живут вместе в столичной квартире певицы, когда военному удается вырваться со службы.