Джессика Альба публично обратилась к дочери по случаю ее 15-летия

Как актриса поздравила Хэйвен с днем ​​рождения

Автор: Коваленко Наталья

Голливудская актриса Джессика Альба поделилась в инстаграме семейными кадрами в честь 15-летия ее младшей дочери Хэйвен. Под видео с именинницей звезда призналась, что ей трудно поверить в то, как быстро летит время, однако она чувствует огромную благодарность за возможность быть мамой.

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В своем поздравлении Альба описала Хэйвен как человека с «страстной, золотой душой» и чрезвычайно высоким уровнем эмоционального интеллекта.

«Я люблю дурачиться с тобой и смеяться до слез, когда уже трудно дышать. Мне нравится наблюдать за твоей уверенностью на теннисном корте, твоим художественным талантом и успехами в школе. Ты настоящая и остаешься собой — я восхищаюсь этим, особенно в твоем возрасте», — написала актриса.

Джессика пожелала дочери найти искренних друзей без лишних драм и вдохновляющих учителей, а также заверила, что всегда будет для нее «безопасным местом, надежной опорой и главной фанаткой».

Напомним, что Джессика Альба воспитывает троих детей от кинопродюсера Кэша Уоррена — дочерей Онор и Хэйвен и сына Хэйза. В марте 2026 года экс-супруги официально завершили процесс развода после 18 лет отношений.