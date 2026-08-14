Певец высказался о своих расходах

Автор: Коваленко Наталья

Без собственного авто и с одной квартирой: MELOVIN признался, на что тратит свои заработки instagram.com/melovin_official

Украинский исполнитель MELOVIN во время съемок в ютуб-шоу «По хатам» рассказал о финансовой стороне своей творческой деятельности. По словам артиста, содержание его музыкального проекта требует огромных инвестиций. Он отметил, что как продюсер собственного бренда не может позволить себе экономить так, как это делают начинающие, ведь его статус требует соответствующего уровня.

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«Это очень дорого, потому что MELOVIN — того телосложения и той силы артист, которому ты не можешь позволить то, что может позволить себе какой-то, например, молодой артист, который только карабкается к своему Олимпу. И поэтому расходы такие же, они гораздо больше», — объяснил певец.

MELOVIN признался, что хотя он никогда не скрывал своих доходов и расходов на личные нужды, точную сумму ежемесячного содержания проекта назвать не может, так как это «сумасшедшие деньги». Музыкант подчеркнул, что практически все заработки сразу возвращаются в работу — в частности, на выплаты его большой команде.

«Я много где отвечал, сколько я и зарабатываю, сколько я и покупаю духов, на какую сумму, у меня нет в этом табу. Но так, чтобы считать свой проект, сколько трачу на него – это сумасшедшие деньги. Я не успеваю просто оглянуться, как эти деньги попали не мне, чтобы я себе что-то купил, а назад в проект, на оплату всех услуг, всей моей команды», — добавил исполнитель.

Из-за таких масштабных вложений в творчество певец до сих пор не купил автомобиль и владеет только одной квартирой, хотя пользуется услугами личного охранника.

«У меня одна квартира. У меня нет своего авто. У меня есть свой охранник, у него есть авто, но я для себя не так много создаю, как для своего протеже, для своего маленького MELOVIN», — признался певец.