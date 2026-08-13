"Забирайте его": Дана Балана упрекнули в неподобающем поведении на сцене

Сергей Халус рассказал, почему блоггер Денис Поветкин был недоволен выступлением Дана Балана на своей свадьбе.

Дан Балан – молдовский певец, время от времени выступающий на частных мероприятиях в Украине – оказался в центре обсуждений из-за истории с одним из закрытых мероприятий.

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Ведущие на шоу "Ни стыда, ни совести" рассказали о недовольстве выступлениями артиста некоторых заказчиков. В частности, говорилось, что на отдельные корпоративы Балан мог приезжать в ненадлежащем состоянии. Эти слова являются рассказами ведущих и не подтверждены доказательствами.

Ведущий Сергей Халус вспомнил выступление певца на свадьбе украинского блогера Дениса Поветкина, известного как Денчик Лысый. По его словам, ситуация настолько не понравилась хозяину праздника, что тот попросил организаторов прекратить выступление артиста.

Как утверждал Халус, Поветкин якобы обратился к организаторам со словами: "Уберите его со сцены!" Ведущий также отметил, что Балан выступил за гонорар и казался нетрезвым.

Недовольство ранее подтвердил и сам Денис Поветкин. В мае 2026 года в интервью блогер рассказал, что Балан вышел на сцену с опозданием, не поздравил гостей, а его внешний вид и манера поведения вызвали у него негативную реакцию.

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Поветкин добавил, что после увиденного хотел остановить концерт и вернуть деньги. Однако организаторы, по его словам, предложили не обострять ситуацию во время свадьбы, чтобы не портить праздничный вечер другим гостям.