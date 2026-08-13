Каменских снялась голой на отдыхе во Франции

Настя Каменских выложила новый фотоотчет о своем пребывании за границей.

Настя Каменских поделилась кадрами со своего отдыха во Франции. 39-летняя артистка насладилась как живописными природными видами, так и уютными улочками.

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Среди фотографий, которые опубликовала певица, есть обнаженная. Для нее Настя позировала без одежды, прикрыв интимные части тела большой вазой с цветами.

Свое загадочное сообщение певица подписала коротко на английском: "Медовый месяц".

instagram kamenskux

instagram kamenskux

instagram kamenskux

instagram kamenskux

instagram kamenskux

instagram kamenskux

instagram kamenskux

instagram kamenskux

instagram kamenskux

С кем именно Каменских проводит время во Франции, неизвестно. Авторша поста об этом ничего не сказала. На снимках ее законного Потапа, с кем уместно проводить такой отдых, не видно.