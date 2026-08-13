АфишаАфиша
Русский Українська

Каменских снялась голой на отдыхе во Франции

Настя Каменских выложила новый фотоотчет о своем пребывании за границей.

Автор: Дмитрий Сыч
Каменских снялась голой на отдыхе во Франции
Каменских наделала фото без Потапа
instagram kamenskux

Настя Каменских поделилась кадрами со своего отдыха во Франции. 39-летняя артистка насладилась как живописными природными видами, так и уютными улочками.

Читай также: Тышкевич и Томусяк поведали об "ужасной" ссоре во время беременности

Среди фотографий, которые опубликовала певица, есть обнаженная. Для нее Настя позировала без одежды, прикрыв интимные части тела большой вазой с цветами.

Свое загадочное сообщение певица подписала коротко на английском: "Медовый месяц".

instagram kamenskux

instagram kamenskux

instagram kamenskux

instagram kamenskux

instagram kamenskux

instagram kamenskux

instagram kamenskux

instagram kamenskux

instagram kamenskux

С кем именно Каменских проводит время во Франции, неизвестно. Авторша поста об этом ничего не сказала. На снимках ее законного Потапа, с кем уместно проводить такой отдых, не видно.

Читайте нас в Google.News
Теги:
отдых, Франция, певица, Настя Каменских, шоу-бизнес, Каменских, отдых за границей

Статьи по теме

Калкин показал забавный отдых с возлюбленной на Багамах
Калкин показал забавный отдых с возлюбленной на Багамах
Эмили Ратаковски поразила горячими кадрами с отдыха
Эмили Ратаковски поразила горячими кадрами с отдыха
Мишина в новом видео расплакалась из-за трудностей воспитания сына-подростка
Мишина в новом видео расплакалась из-за трудностей воспитания сына-подростка
Камалия показала баловство со своим бывшим мужем Захуром перед дочерьми
Камалия показала баловство со своим бывшим мужем Захуром перед дочерьми
Раскрыты новые подробности тайной свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
Раскрыты новые подробности тайной свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
На Селену Гомес и ее маму подали в суд за мошенничество
На Селену Гомес и ее маму подали в суд за мошенничество

Личность дня

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес тайно поженились в Португалии

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK