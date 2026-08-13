Лидер группы «СКАЙ» Олег Собчук намекнул на тайную свадьбу со своей менеджершей

Певец заговорил о новом семейном статусе после скандального развода

Автор: Коваленко Наталья

Фронтмен українського рок-гурту «СКАЙ» Олег Собчук спровокував чутки про зміни в особистому житті. Під час розмови з блогером Олександром Преподобним співак натякнув на таємне весілля.

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Відповідаючи на запитання про ведення спільного бюджету, Собчук уперше назвав свою кохану Тамару Божко «дружиною». «Я чоловік, все на мені. Але моя дружина є і бухгалтером, і юристом, і менеджером гурту "СКАЙ"», — сказав Собчук.

Нагадаємо, що музикант вперше розсекретив свою нову обраницю у березні 2026 року. Нею виявилася менеджерка та юристка гурту «СКАЙ» Тамара Божко.

У 2023 році Олен зі скандалом розлучився з першою дружиною Марією після майже 20 років шлюбу. Марія публічно звинуватила співака в аб'юзі та токсичності, опублікувавши листування з погрозами позбавити її майна. У колишнього подружжя двоє спільних дітей — 23-річна дочка Тетяна і 17-річний син Арсен.