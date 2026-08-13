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Холли Берри накануне 60-летия показала на фоне пальм декольте в облегающем платье

Звезда Людей Икс показала, как проводит время перед юбилеем.

Автор: Дмитрий Сыч
Холли Берри накануне 60-летия показала на фоне пальм декольте в облегающем платье
Актриса станет юбиляршей уже завтра
instagram halleberry

Голлі Беррі – американська акторка – готується відзначити ювілей. 14 серпня їй виповниться 60 років. Напередодні свята кінозірка почала ділитися святковим настроєм із підписниками.

 

Беррі опублікувала серію фотографій, на яких зафіксовано її мандри перед днем народження. Голлі позувала в чорній ажурній максісукні з глибоким декольте на тлі пальм. Вбрання підкреслило її струнку фігуру.

Свій новий етап життя акторка зустрічає з оптимізмом. Вона лаконічно підписала кадри: "60, я вже близько".

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

Цьогоріч в особистому житті Беррі відбулися важливі зміни – вона заручилася. Майбутній шлюб стане для акторки четвертим офіційним.

 

Беррі неодноразово відверто розповідала про вікові зміни та демонструвала, як підтримує фізичну форму. Зокрема, акторка регулярно показує тренування й не уникає розмов про особливості жіночого здоров'я.

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Теги:
фото, Холли Берри, декольте, актриса, день рождения, шоу-бизнес

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