Холли Берри накануне 60-летия показала на фоне пальм декольте в облегающем платье

Звезда Людей Икс показала, как проводит время перед юбилеем.

Голлі Беррі – американська акторка – готується відзначити ювілей. 14 серпня їй виповниться 60 років. Напередодні свята кінозірка почала ділитися святковим настроєм із підписниками.

Беррі опублікувала серію фотографій, на яких зафіксовано її мандри перед днем народження. Голлі позувала в чорній ажурній максісукні з глибоким декольте на тлі пальм. Вбрання підкреслило її струнку фігуру.

Свій новий етап життя акторка зустрічає з оптимізмом. Вона лаконічно підписала кадри: "60, я вже близько".

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

Цьогоріч в особистому житті Беррі відбулися важливі зміни – вона заручилася. Майбутній шлюб стане для акторки четвертим офіційним.

Беррі неодноразово відверто розповідала про вікові зміни та демонструвала, як підтримує фізичну форму. Зокрема, акторка регулярно показує тренування й не уникає розмов про особливості жіночого здоров'я.