Сальма Хайек впервые стала бабушкой и показала фото с новорожденным внуком

Актриса рассказала о пополнении в семье

Автор: Коваленко Наталья

В семье 59-летней голливудской актрисы Сальмы Хайек и ее мужа, французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, произошло пополнение. Пасынок кинозвезды, 28-летний Франсуа Пино-младший, и его избранница, графиня и блогерка Лара Косима Генкель фон Доннерсмарк, впервые стали родителями.

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Лара держала свою беременность в секрете и только в конце первого месяца жизни малыша поделилась в инстаграме семейными кадрами. Новорожденного мальчика назвали в честь отца и дедушки — Франсуа.

Помимо рождения сына, Лара подтвердила и то, что они с Франсуа тайно поженились после помолвки в марте этого года, обновив девичью фамилию в своем профиле.

«Мой муж (самый крутой в мире Франсуа) и наш сын (самый милый в мире Франсуа)... наш первый месяц в роли родителей», — подписала фото новоиспеченная мама.

На одном из фото Сальма нежно держит внука на руках в кругу семьи. Актриса неоднократно отмечала, что считает детей мужа от предыдущих отношений родными.

Муж Хайек воспитывает четверых детей от трех разных женщин: Франсуа-младшего и Матильду от первого брака, сына Огюстена Джеймса от отношений с супермоделью Линдой Евангелистой и общую с Сальмой дочь Валентину.

Пасынок Сальмы Хайек впервые стал отцом instagram.com/laracosima_pinault

Пасынок Сальмы Хайек впервые стал отцом instagram.com/laracosima_pinault

Пасынок Сальмы Хайек впервые стал отцом instagram.com/laracosima_pinault

Пасынок Сальмы Хайек впервые стал отцом instagram.com/laracosima_pinault

Пасынок Сальмы Хайек впервые стал отцом instagram.com/laracosima_pinault

Пасынок Сальмы Хайек впервые стал отцом instagram.com/laracosima_pinault

Пасынок Сальмы Хайек впервые стал отцом instagram.com/laracosima_pinault

Пасынок Сальмы Хайек впервые стал отцом instagram.com/laracosima_pinault

Пасынок Сальмы Хайек впервые стал отцом instagram.com/laracosima_pinault