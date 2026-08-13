Ану де Армас застукали на отдыхе с новым любимым

С кем встречается актриса

Автор: Коваленко Наталья

Кубино-испанская актриса Ана де Армас подтвердила слухи о новом романе. 38-летнюю звезду фильмов «Достать ножи», «Не время умирать», «Блондинка» и «Балерина» заметили во время романтического отдыха на испанском острове Форментера с 37-летним венесуэльским музыкантом Бето Монтенегро.

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Пара не скрывала своих чувств на публике. Папарацци сняли, как Ана и Бето держались за руки, обнимались и страстно целовались по дороге к пляжу.

Слухи об их романе появились еще в начале лета 2026 года, когда их неоднократно замечали вместе в Мадриде, в частности на одном из концертов.

Бето Монтенегро — фронтмен, вокалист и гитарист венесуэльской группы Rawayana, основанной в 2007 году. В 2025 году группа получила мировое признание, завоевав премию «Грэмми» за лучший латиноамериканский рок- или альтернативный альбом.

В прошлом году Ане де Армас приписывали роман с 64-летним Томом Крузом, с которым она работала над совместным кинопроектом.

До этого актриса встречалась с Мануэлем Анидо Куэстой (пасынком президента Кубы), а также с голливудским актером Беном Аффлеком.