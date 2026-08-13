Skylerr показала романтические фото с Прониным с отдыха в Карпатах
Певица показала страстные поцелуи с любимым
Skylerr показала романтические фото с Прониным с отдыха в Карпатах instagram.com/skylerr_official
Украинская певица Skylerr (Валерия Кудрявец) поделилась с подписчиками новой подборкой фото со своим избранником, юристом Евгением Прониным. Звезда сцены выложила в инстаграме кадры с совместного отдыха.
Читай также: «Расцвела заново»: Кошмал рассказала, как появление дочери изменило ее жизньНа опубликованных снимках влюбленные целуются в лифте, обнимаются на балконе с видом на Карпаты во время заката, катаются на мотоцикле, гуляют по улицам и посещают ресторан.
«Такие мы», — лаконично подписала романтические моменты Skylerr.
Напомним, что до романа с певицей Евгений Пронин в течение 5 лет состоял в отношениях с Раминой Эсхакзай. Пара расторгла помолвку в 2023 году.
Skylerr и Евгений Пронин instagram.com/skylerr_official
Skylerr и Евгений Пронин instagram.com/skylerr_official
Skylerr и Евгений Пронин instagram.com/skylerr_official
Skylerr и Евгений Пронин instagram.com/skylerr_official
Skylerr и Евгений Пронин instagram.com/skylerr_official
Skylerr и Евгений Пронин instagram.com/skylerr_official
Skylerr и Евгений Пронин instagram.com/skylerr_official
Skylerr и Евгений Пронин instagram.com/skylerr_official
Skylerr и Евгений Пронин instagram.com/skylerr_official
Skylerr и Евгений Пронин instagram.com/skylerr_official
Skylerr и Евгений Пронин instagram.com/skylerr_official
Skylerr и Евгений Пронин instagram.com/skylerr_official
Skylerr и Евгений Пронин instagram.com/skylerr_official
Skylerr и Евгений Пронин instagram.com/skylerr_official