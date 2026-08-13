«Расцвела заново»: Кошмал рассказала, как появление дочери изменило ее жизнь

Актриса высказалась о материнстве

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Анна Кошмал поделилась в соцсетях, как рождение дочки Софии изменило ее жизнь. В новом посте в инстаграме кинозвезда рассказала, что у нее были опасения по поводу того, справится ли она с девочкой.

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Анна на тот момент уже 7 лет была мамой мальчика, поэтому хотела пройти уже знакомым путем. Но с дочерью пришлось проходить другой опыт. Однако Кошмал ни о чем не жалеет, поскольку эти полтора года воспитания девочки стали для нее прекрасным этапом жизни.

Свои размышления о материнстве актриса дополнила двумя снимками. На первом кадре изображена сама Анна, отдыхающая в саду на сером шезлонге во дворе в рубашке в клетку. На втором фото Софийка в розовом худи с интересом наклонилась к гортензиям.

«Появление Фифи стало для меня большим, прекрасным и насыщенным этапом в моей жизни. Я постоянно думала "как я справлюсь с девочкой, я ведь мама мальчика, а это совсем другой опыт", а так хотелось просто пройти по уже протоптанной дорожке. Но вместе с этой девочкой я расцвела заново. Ощутила сильнее собственную ценность, открыла в себе новые силы, отказалась от разрушительного, увидела куда иду и где на самом деле хотела бы оказаться, авторитетов значительно поубавилось, а любви стало больше… Официально период "борьбы с ветряными мельницами" закончился. Дальше только то, что наполняет, вдохновляет, учит, помогает расти. Благодарна», — написала Анна.

Анна Кошмал instagram.com/smorkovkina