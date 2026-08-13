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Нина Добрев кардинально сменила имидж ради новой роли

Актриса перекрасилась в блондинку

Автор: Коваленко Наталья
Нина Добрев кардинально сменила имидж ради новой роли
Нина Добрев кардинально сменила имидж ради новой роли
Getty Images

Канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев показала себя с новой прической. Звезда «Дневников вампира» попрощалась со своими фирменными темными волосами и перекрасилась в блондинку. На такой эксперимент Нина согласилась ради роли в романтической комедии «Это произошло одним летом».

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Актриса опубликовала в инстаграме несколько закулисных фото со съемочной площадки в Нью-Йорке с подписью: «Знакомьтесь с Пайпер… Оказывается, блондинки действительно развлекаются лучше…».

Фильм снимается по мотивам одноименного бестселлера писательницы Тессы Бейли. Съемки стартовали в начале августа в Нью-Йорке.

Нина Добрев перекрасилась в блондинку instagram.com/nina
Нина Добрев перекрасилась в блондинку instagram.com/nina

Нина Добрев перекрасилась в блондинку instagram.com/nina
Нина Добрев перекрасилась в блондинку instagram.com/nina

Нина Добрев перекрасилась в блондинку instagram.com/nina
Нина Добрев перекрасилась в блондинку instagram.com/nina

Нина Добрев перекрасилась в блондинку instagram.com/nina
Нина Добрев перекрасилась в блондинку instagram.com/nina

Нина Добрев перекрасилась в блондинку instagram.com/nina
Нина Добрев перекрасилась в блондинку instagram.com/nina

Нина Добрев перекрасилась в блондинку instagram.com/nina
Нина Добрев перекрасилась в блондинку instagram.com/nina

Нина Добрев перекрасилась в блондинку instagram.com/nina
Нина Добрев перекрасилась в блондинку instagram.com/nina

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Теги:
шоу-бизнес, смена имиджа, Нина Добрев

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