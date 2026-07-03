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Пенелопа Крус вспомнила, как едва не погибла в авиакатастрофе с Сальмой Хайек на Хэллоуин

Во время инцидента актрисы были в праздничных костюмах

Автор: Коваленко Наталья
Пенелопа Крус вспомнила, как едва не погибла в авиакатастрофе с Сальмой Хайек на Хэллоуин
Пенелопа Крус вспомнила, как едва не погибла в авиакатастрофе с Сальмой Хайек на Хэллоуин
Getty Images

Голливудская звезда испанского происхождения Пенелопа Крус поделилась жуткой историей, связанной с ее ближайшей подругой и коллегой Сальмой Хайек. В новом выпуске ютуб-шоу Hot Ones с ведущим Шоном Эвансом 52-летняя обладательница «Оскара» вспомнила, как они едва не погибли во время авиакатастрофы на Хэллоуин, будучи при этом в клоунских костюмах.

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По словам Крус, она с детства терпеть не может клоунов и считает их страшными, однако в тот раз компания друзей уговорила ее поддержать тематику.

«Представьте себе: нас десять человек на борту самолета, и все мы одеты в полноценные костюмы и парики клоунов. Вдруг посреди полета пилот объявляет: "Всем немедленно надеть кислородные маски! У нас разгерметизация кабины!"», — вспомнила звезда.

В салоне самолета началась паника, бортпроводники бегали между рядами с огромными кислородными баллонами. Ситуация была критической, но, к счастью, пилотам удалось совершить экстренную посадку.

«Нам очень повезло, мы выжили. Но это был просто сумасшедший опыт, который сблизил нас с Сальмой навсегда. Нам пришлось сразу садиться на другой рейс — опять же, во всей этой клоунской экипировке, так как уже через несколько часов должны были начаться съемки. Конечно, на площадку мы опоздали. Зато остались живы», — с улыбкой рассказала Пенелопа.

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Теги:
Пенелопа Крус, Сальма Хайек, шоу-бизнес

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