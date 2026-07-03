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Зибров показал редкие фото с братом и поздравил его с днем рождения

Певец впервые за много лет показал близкого родственника

Автор: Коваленко Наталья
Зибров показал редкие фото с братом и поздравил его с днем рождения
Зибров показал редкие фото с братом и поздравил его с днем рождения instagram.com/pavlo_zibrov

Известный украинский исполнитель Павел Зибров публично поздравил с днем рождения своего старшего брата — известного дирижера и заслуженного деятеля искусств Владимира Зиброва. В пятницу, 3 июля, имениннику исполнилось 72 года.

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В честь праздника 69-летний Павел поделился в инстаграме редкими фото с именинником. Первый кадр братьев Зибровых был сделан недавно, а два других певец достал из семейного альбома. На старых снимках можно увидеть, какими были Павел и Владимир в школьные годы в пиджаках и вышиванках, а также как они рубили дрова в селе в девяностые.

«Брат, с Днем рождения! Спасибо тебе за поддержку, искренность и то, что ты всегда рядом. Пусть в твоей жизни будет крепкое здоровье, семейный уют, душевный покой и много поводов для радости. Желаю, чтобы все твои мечты сбывались, а рядом были люди, которые ценят, любят и вдохновляют. Обнимаю! С праздником», — обратился к близкому родственнику Зибров.

Павел Зибров с братом instagram.com/pavlo_zibrov
Павел Зибров с братом instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров с братом instagram.com/pavlo_zibrov
Павел Зибров с братом instagram.com/pavlo_zibrov

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Теги:
Павел Зибров, шоу-бизнес, родственники звезд

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