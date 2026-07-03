Звезда сериала «Волчонок» Арден Чо вышла замуж в Италии

Как прошла свадьба во Флоренции

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса с корейскими корнями Арден Чо официально вышла замуж. Избранником 40-летней звезды сериалов «Волчонок», «Медики Чикаго» и «Аватар: Легенда об Аанге» стал ортопедический хирург Кристофер Ли. Как сообщает Vogue, роскошная свадьба состоялась 27 июня на старинной вилле Cora во Флоренции (Италия).

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Организация праздника сопровождалась целым рядом проблем. Авиакомпания потеряла четыре чемодана пары, в одном из которых был эксклюзивный кастомный смокинг жениха. В день свадьбы в Италии объявили «красный» уровень опасности из-за аномальной жары, из-за чего церемонию срочно перенесли на более позднее вечернее время. А самолет с семьей Кристофера и вовсе отменили, и им пришлось искать другие пути.

«Во многом это стало идеальным началом нашего брака. Мы поняли: даже когда все идет не по плану, мы можем преодолеть это вместе», — прокомментировал Кристофер.

Празднование началось еще в пятницу, 26 июня, с приветственной вечеринки, для которой пара выбрала традиционные корейские наряды ханбок. Также они провели традиционную корейскую церемонию пхебек, чтобы выразить уважение родителям и получить их благословение.

В субботу под венец Арден шла в наряде, созданном на заказ легендарным брендом Vera Wang. Это было платье с деликатным итальянским кружевом, а длинная воздушная фата подчеркивала атмосферу старинной романтики. На саму вечеринку актриса переоделась в платье от Edan Aharon с корсетом и пышной многослойной юбкой.

Гостей угощали любимыми видами пасты молодоженов: классической карбонарой от Арден и острой ригатони с водочным соусом от Криса. Вместо традиционного торта был итальянский мильфей с ягодами и шоколадным кремом.

Во время банкета Арден сделала мужу сюрприз — трогательно исполнила под гитару их любимую песню Шанайи Твейн «You’re Still the One».

Среди звездных гостей на свадьбе были замечены близкие друзья и коллеги актрисы: Кэтрин Макнамара, Доминик Шервуд, Альберто Розенде, Тесса Мосси, Джессика Ван, Джон Ким, Крис Панг и Карен Фукухара.

Напомним, что пара познакомилась через приложение для знакомств. Кристофер сделал предложение возлюбленной в марте 2025 года во время романтического путешествия на Мауи.