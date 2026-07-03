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«Ребенку стало плохо»: Бронюк рассказал о скандале на НМТ с участием его дочери

Лидер группы «ТИК» пожаловался на преподавателей, кричавших на 17-летнюю Еву во время экзамена

Автор: Коваленко Наталья
«Ребенку стало плохо»: Бронюк рассказал о скандале на НМТ с участием его дочери
«Ребенку стало плохо»: Бронюк рассказал о скандале на НМТ с участием его дочери instagram.com/tetiana_broniuk

Лидер известной украинской группы «ТИК» Виктор Бронюк резко раскритиковал условия проведения Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году. В интервью программе «Ранок у великому місті» музыкант рассказал, что для его 17-летней дочери Евы, которая окончила школу с отличием, главный экзамен превратился в настоящее психологическое испытание.

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По словам Виктора, из-за стресса девушке внезапно стало плохо во время тестирования. Однако преподаватели не помогли Еве, а наоборот начали на нее кричать. Дочери исполнителя угрожали, что аннулируют результаты, если она не вернется на свое место.

«Сдала — и хорошо! Баллы, в общем, это не главное. То волнение, те эмоции, которые были — это вообще ужас. В этом году я считаю, что это своего рода какое-то, наверное, издевательство, потому что в тех условиях… Она вообще переволновалась, ей стало плохо. Вместо поддержки в этот момент куча преподавателей стоят над тобой и кричат, что аннулируют тест. Бедному ребенку плохо, а его тянут обратно к компьютеру. Ну такое… Но сдала, это главное», — поделился фронтмен «ТИК».

Сколько именно баллов набрала Ева, звездный отец решил не разглашать. Учиться дальше Ева планирует исключительно в Украине, хотя сам процесс выбора профессии и университета дается звездной семье непросто.

«Она сама не знает, мы уже замучились. Столько вузов перебрали! Точно будет в Украине. Сейчас рассматриваем несколько вариантов. Как только определимся — я обязательно поделюсь», — отметил певец.

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Теги:
Тік, ТИК, шоу-бизнес, Виктор Бронюк, дети звезд

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