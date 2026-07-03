Эффект "поцелуя солнца": как повторить классический персиковый макияж

Макияж, который подходит абсолютно всем

Автор: Мельник Анна

Персиковая гамма в макияже — это вечный хит, который мгновенно освежает лицо, стирает следы усталости и добавляет образу юности. Главный плюс такого мейкапа заключается в его абсолютной универсальности и легкости выполнения. Он не перегружает кожу, идеально подходит для дневных выходов и одинаково роскошно смотрится как на девушках с теплым золотистым подтоном кожи, так и на обладательницах благородного фарфорового тона.

Персиковый макияж pinterest

Как создать нежный монохромный образ:

Кожа с эффектом загара: используйте полупрозрачные, припыленные персиковые румяна. Нанесите их не только на яблочки щек, но и слегка затроньте переносицу — этот простой прием создаст иллюзию кожи, которая едва успела впитать первые лучи солнца.

используйте полупрозрачные, припыленные персиковые румяна. Нанесите их не только на яблочки щек, но и слегка затроньте переносицу — этот простой прием создаст иллюзию кожи, которая едва успела впитать первые лучи солнца. Мягкий взгляд: вместо графичных стрелок оформите глаза легкой дымкой. Используйте теплые коричневые тени, тщательно растушевав их по веку, чтобы получить максимально естественную тень.

вместо графичных стрелок оформите глаза легкой дымкой. Используйте теплые коричневые тени, тщательно растушевав их по веку, чтобы получить максимально естественную тень. Соблазнительные губы: финальным штрихом нанесите на губы нежный перламутровый блеск. Он визуально добавит объема и поддержит общее сияние образа.

Совет: выбирайте продукты с податливой текстурой, которые легко наслаиваются. Так вы сможете самостоятельно регулировать интенсивность цвета — от едва заметного намека до сочного летнего акцента.