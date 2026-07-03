Эффект "поцелуя солнца": как повторить классический персиковый макияж
Макияж, который подходит абсолютно всем
Персиковый макияж - хит лета. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Персиковая гамма в макияже — это вечный хит, который мгновенно освежает лицо, стирает следы усталости и добавляет образу юности. Главный плюс такого мейкапа заключается в его абсолютной универсальности и легкости выполнения. Он не перегружает кожу, идеально подходит для дневных выходов и одинаково роскошно смотрится как на девушках с теплым золотистым подтоном кожи, так и на обладательницах благородного фарфорового тона.
Персиковый макияж
Как создать нежный монохромный образ:
- Кожа с эффектом загара: используйте полупрозрачные, припыленные персиковые румяна. Нанесите их не только на яблочки щек, но и слегка затроньте переносицу — этот простой прием создаст иллюзию кожи, которая едва успела впитать первые лучи солнца.
- Мягкий взгляд: вместо графичных стрелок оформите глаза легкой дымкой. Используйте теплые коричневые тени, тщательно растушевав их по веку, чтобы получить максимально естественную тень.
- Соблазнительные губы: финальным штрихом нанесите на губы нежный перламутровый блеск. Он визуально добавит объема и поддержит общее сияние образа.
Совет: выбирайте продукты с податливой текстурой, которые легко наслаиваются. Так вы сможете самостоятельно регулировать интенсивность цвета — от едва заметного намека до сочного летнего акцента.