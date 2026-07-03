Фединчик рассказал о личной жизни на фоне помолвки экс-жены Денисенко

Актер признался, хочет ли новых отношений и второго ребенка

Автор: Коваленко Наталья

Украинский актер и бывший военнослужащий Андрей Фединчик прокомментировал свои планы на личную жизнь после недавней помолвки бывшей жены Наталки Денисенко с Юрием Савранским.

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Журналистка ютуб-проекта «Тур звездами» Наталка Тур во время интервью со звездой поинтересовалась, допускает ли актер мысль о том, что в его жизни появится еще один ребенок.

«Ну, честно, пока точно я об этом не думаю. Даже не думаю сейчас об отношениях, а вы спросили о детях — это пока еще дальше от меня. Это еще дальше от меня», — признался актер, который вместе с Денисенко воспитывает 8-летнего сына Андрея.

Ведущая также попыталась узнать, изменилось ли что-то в романтической жизни Фединчика за последнее время и удалось ли ему сходить хотя бы на одно свидание. Актер заверил, что сейчас полностью сосредоточен на подготовке к заплыву через Босфор вместе с союзом ветеранов.

«Ни на одном не был. У меня свидание с бассейном, ребята. У меня свидание с дорожкой. Мне нужно плыть. Мне дыхания не хватает. Мне нужно заниматься», — поделился Андрей.