Саша Бо поделилась пляжными фото по отдыху в Испании

Блогерша снялась в купальнике во время путешествия в Пальма-де-Майорку

Автор: Коваленко Наталья

Популярная украинская блогерша Саша Бо порадовала своих подписчиков в инстаграме новой порцией снимков с отдыха в Пальма-де-Майорке, Испания.

Читай также: Звезда «Сабрины – маленькой ведьмы» Мелисса Джоан Харт рассекретила, как отпраздновала 50-летие

31-летняя звезда сети начала подборку с пляжных фото. На снимках Саша Бо позировала на побережье на фоне моря и пальм в темно-бордовом бикини и голубой кепке. Особое внимание привлекают фото со спины, где можно детально рассмотреть ее большую татуировку в виде феникса.

Также Саша прогулялась по городу в легком белом платье с плетеной сумкой и снялась возле Пальмского собора. После этого интернет-знаменитость отправилась в ресторан и попробовала там пасту, салат с морепродуктами и освежающий коктейль.

Свою публикацию Саша оставила без подписи, добавив лишь один лаконичный эмодзи в виде русалки.

Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo

Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo

Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo

Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo

Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo

Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo

Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo

Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo

Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo

Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo

Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo

Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo

Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo

Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo