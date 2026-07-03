Саша Бо поделилась пляжными фото по отдыху в Испании
Блогерша снялась в купальнике во время путешествия в Пальма-де-Майорку
Саша Бо поделилась пляжными фото по отдыху в Испании instagram.com/sashaabo
Популярная украинская блогерша Саша Бо порадовала своих подписчиков в инстаграме новой порцией снимков с отдыха в Пальма-де-Майорке, Испания.
Читай также: Звезда «Сабрины – маленькой ведьмы» Мелисса Джоан Харт рассекретила, как отпраздновала 50-летие31-летняя звезда сети начала подборку с пляжных фото. На снимках Саша Бо позировала на побережье на фоне моря и пальм в темно-бордовом бикини и голубой кепке. Особое внимание привлекают фото со спины, где можно детально рассмотреть ее большую татуировку в виде феникса.
Также Саша прогулялась по городу в легком белом платье с плетеной сумкой и снялась возле Пальмского собора. После этого интернет-знаменитость отправилась в ресторан и попробовала там пасту, салат с морепродуктами и освежающий коктейль.
Свою публикацию Саша оставила без подписи, добавив лишь один лаконичный эмодзи в виде русалки.
Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo
Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo
Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo
Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo
Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo
Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo
Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo
Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo
Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo
Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo
Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo
Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo
Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo
Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo
Саша Бо в Испании instagram.com/sashaabo