Звезда «Сабрины – маленькой ведьмы» Мелисса Джоан Харт рассекретила, как отпраздновала 50-летие

Юбилей был еще в апреле, однако грандиозную вечеринку актриса устроила летом

Автор: Коваленко Наталья

Известная американская актриса Мелисса Джоан Харт громко отпраздновала юбилей. В конце июня звезда культовых сериалов 90-х «Сабрина — маленькая ведьма» и «Кларисса знает все» устроила масштабную вечеринку в честь своего 50-летия.

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Официально день рождения Мелиссы был еще в апреле, однако воплотить мечту об идеальном празднике ей удалось только летом на живописном озере Тахо. Об этом она рассказала изданию People

По словам юбилярши, она более 20 лет мечтала собрать самых близких людей именно в этом месте. Праздничный уикенд, начавшийся 26 июня, был максимально активным.

В пятницу была дружеская игра в боулинг в местном клубе, ужин с поке-боулами и сицилийскими канноли. На следующий день из-за погоды актрисе пришлось отменить прогулку на понтонных лодках, поэтому она устроила большую пляжную вечеринку на закате с пиццей, тортом и живой музыкой. В воскресенье знаменитость организовала экстремальный сплав на надувных тюбах по реке Траки.

«Я всегда говорю, что если бы не стала актрисой, то точно была бы организатором праздников. Мой язык любви — это качественно проведенное время вместе, поэтому я просто хотела смеяться и наслаждаться моментом рядом с родными», — поделилась Мелисса.

В инстаграме Харт поделилась первым видео с трехдневного празднования, на котором встречает всех своих близких подруг, в том числе и свою маму.