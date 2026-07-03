Кроуфорд поделилась редкими семейными фото по случаю 27-летия сына

Пресли Гербер отпраздновал день рождения

Автор: Коваленко Наталья

Всемирно известная американская супермодель Синди Кроуфорд порадовала подписчиком редкими снимками из семейного альбома. Поводом для публикации стал день рождения ее сына. В четверг, 2 июля, Пресли Герберу исполнилось 27 лет.

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В своем профиле в инстаграме Синди разместила два архивных кадра, где именинник был в детстве и подростковом возрасте. На первом фото маленький Пресли со светлыми растрепанными волосами обнимает свою маму на шезлонге во время отдыха на пляже. На втором снимке Пресли в школьном возрасте вместе со звездной мамой делали селфи в солнцезащитных очках. На заднем плане можно заметить доску для игры в Скрабл.

«С днем ​​рождения, Пресли. Я так горжусь тем, каким мужчиной ты стал, но я всегда буду видеть в тебе своего маленького мальчика! Люблю тебя», — обратилась к наследнику Синди.

Напомним, что у Кроуфорд и ее мужа Рэнди Гербера есть еще один ребенок — 24-летняя дочь Кайя.

Синди Кроуфорд показала фото с сыном instagram.com/cindycrawford