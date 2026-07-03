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«Хотела еще грудь делать»: Репяхова призналась, почему отказалась от очередной пластики

Жена Виктора Павлика объяснила, почему передумала делать операцию

Автор: Коваленко Наталья
«Хотела еще грудь делать»: Репяхова призналась, почему отказалась от очередной пластики
«Хотела еще грудь делать»: Репяхова призналась, почему отказалась от очередной пластики instagram.com/repyahovakate

Блогерша Екатерина Репяхова рассказала о своем опыте пластических операций. Жена певца Виктора Павлика в инстаграм-сториз отреагировала на комплимент одной из подписчиц о том, что ее лицо сейчас выглядит идеально, и ответила на вопрос, не вызвали ли хирургические вмешательства зависимость.

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Екатерина призналась, что на самом деле визиты к пластическим хирургам ее утомили. По словам звезды сети, раньше она планировала сделать еще одну операцию — уменьшить грудь, однако сейчас это желание полностью исчезло.

Причиной такого решения стал сложный процесс восстановления после предыдущих процедур. Она отметила, что после двух ментопластик и тяжелой реабилитации организма после наркоза у нее отпало любое желание снова ложиться под нож.

Кроме того, Репяхова связывает свои постоянные болезни в осенне-зимний период именно с негативным влиянием наркозов и большого количества антибиотиков, которые ей пришлось принимать во время восстановления.

«Наоборот. Утомила. Хотела еще грудь делать (уменьшать одну), но после двух ментопластик и тяжелой реабилитации организма после наркоза желание отпало. Считаю, что мои постоянные болезни осень/зима из-за наркозов и антибиотиков», — написала блогерша.

Напомним, что, кроме двух ментопластик (изменение формы подбородка), у Репяховой была еще ринопластика (операция на носу) в 2023 году.

Репяхова о пластиках Фото: instagram.com/repyahovakate
Репяхова о пластиках Фото: instagram.com/repyahovakate

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Теги:
шоу-бизнес, пластические операции, Екатерина Репяхова, пластика, операции звезд

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