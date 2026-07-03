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Памела Андерсон показала, как отметила 59-летие на побережье Франции

Актриса показала фото с поездки в Сен-Тропе

Автор: Коваленко Наталья
Памела Андерсон показала, как отметила 59-летие на побережье Франции
Памела Андерсон показала, как отметила 59-летие на побережье Франции
Getty Images

Знаменитая канадско-американская актриса и модель Памела Андерсон отпраздновала свой 59-й день рождения. Вместо шумной вечеринки в Голливуде звезда сериала «Спасатели Малибу» и главный секс-символ 90-х выбрала уединение на побережье Сен-Тропе.

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Серией снимков и видео со своего отдыха на юге Франции именинница поделилась на своей странице в инстаграме. Судя по опубликованным кадрам, в свой праздничный день Памела наслаждалась прогулками по уютным улочкам и купанием в Средиземном море на фоне роскошных белых яхт и пейзажей Лазурного берега.

Для отпуска звездная именинница подобрала платья белого и синего цветов, а также купальник светлого оттенка и солнцезащитные очки в белой оправе.

«Спасибо за замечательные пожелания с днем рождения… Пусть все ваши мечты также сегодня сбудутся. С любовью, П», — обратилась к своим подписчикам Андерсон.

Памела Андерсон в Сен-Тропе instagram.com/pamelaanderson
Памела Андерсон в Сен-Тропе instagram.com/pamelaanderson

Памела Андерсон в Сен-Тропе instagram.com/pamelaanderson
Памела Андерсон в Сен-Тропе instagram.com/pamelaanderson

Памела Андерсон в Сен-Тропе instagram.com/pamelaanderson
Памела Андерсон в Сен-Тропе instagram.com/pamelaanderson

Памела Андерсон в Сен-Тропе instagram.com/pamelaanderson
Памела Андерсон в Сен-Тропе instagram.com/pamelaanderson

Памела Андерсон в Сен-Тропе instagram.com/pamelaanderson
Памела Андерсон в Сен-Тропе instagram.com/pamelaanderson

Памела Андерсон в Сен-Тропе instagram.com/pamelaanderson
Памела Андерсон в Сен-Тропе instagram.com/pamelaanderson

Памела Андерсон в Сен-Тропе instagram.com/pamelaanderson
Памела Андерсон в Сен-Тропе instagram.com/pamelaanderson

Памела Андерсон в Сен-Тропе instagram.com/pamelaanderson
Памела Андерсон в Сен-Тропе instagram.com/pamelaanderson

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Теги:
Франция, Памела Андерсон, шоу-бизнес, день рождения звезд

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