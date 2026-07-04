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Как помочь домашним животным в жару: советы и главные правила спасения

Автор: Сайко Леся
Как помочь домашним животным в жару: советы и главные правила спасения
Как помочь домашним животным в жару: советы и главные правила спасения
pixabay.com

Лето — прекрасное время для прогулок и отдыха, но для наших четвероногих, пернатых и пушистых друзей сильная жара может стать настоящим испытанием. В отличие от людей, животные не могут сказать, что им плохо, и охлаждаются они гораздо медленнее (например, собаки и кошки не умеют потеть всей поверхностью тела).

Вот подробное руководство, как защитить своего питомца от теплового удара и сделать его лето безопасным.

1. Главное правило: Вода и еще раз вода

Доступ к свежей воде — это база выживания в знойные дни.

  • Обновляйте воду чаще: В жару бактерии в миске размножаются быстрее. Меняйте воду 3–4 раза в день.
  • Расставьте больше мисок: Поставьте дополнительные емкости с водой по всему дому, особенно в прохладных местах.
  • Добавьте лед: Бросьте в миску пару кубиков льда, но не переусердствуйте, чтобы вода не была ледяной (это может вызвать воспаление горла).
  • Фонтанчики: Многие кошки предпочитают проточную воду. Специальный питьевой фонтанчик может стимулировать их пить больше.

2. Охлаждение дома и правильное пространство

Создайте для питомца «островок прохлады» в квартире.

  • Оставьте шторы закрытыми: Днем закрывайте плотные шторы или жалюзи, чтобы комната меньше нагревалась.
  • Охлаждающие коврики: В зоомагазинах продаются специальные гелевые коврики, которые активируются под весом животного и приятно охлаждают.
  • Доступ к кафелю: Не выгоняйте питомца из ванной или кухни. Плитка на полу — самое прохладное место в доме.
  • Вентиляторы и кондиционеры: Поток воздуха — это хорошо, но следите, чтобы кондиционер не дул прямо на спальное место животного, иначе оно может простудиться.

Важно: Никогда не оставляйте окна открытыми настежь на режиме «проветривания» (вертикально), если в доме есть кошка. В жару они часто пытаются поймать птиц или глотнуть воздуха и намертво застревают в таких окнах. Установите специальные сетки «антикошка».

3. Изменения в режиме прогулок (для собак)

Прогулки под палящим солнцем — огромный риск.

  • Сместите график: Гуляйте рано утром (до 8:00) и поздно вечером (после 20:00), когда температура падает. Днем выводите собаку буквально на 5 минут «по делам».
  • Тест пяти секунд: Прежде чем идти по асфальту или бетону, приложите к нему тыльную сторону ладони. Если вы не можете удержать ее 5 секунд — асфальт слишком горячий, собака сожжет подушечки лап. Гуляйте по траве или в тени деревьев.
  • Берите воду с собой: Специальная дорожная бутылка-поилка должна быть обязательным спутником на каждой прогулке.
  • Никаких нагрузок: Забудьте летом про активный бег за мячом или фрисби в дневное время.

4. Опасность в автомобиле: Правило «0 минут»

Запомните: Никогда, ни при каких обстоятельствах не оставляйте животное в припаркованном автомобиле. Даже на 2 минуты. Даже с приоткрытыми окнами.

В жару салон машины превращается в духовку за считанные минуты. Если на улице $+30^\circ\text{C}$, то внутри машины температура может подняться до $+40^\circ\text{C} \dots +50^\circ\text{C}$ всего за 10–15 минут. Это смертельно опасно.

5. Особенности ухода за шерстью

Существует миф, что если побрить животное налысо, ему станет легче. Это ошибка!

  • Шерсть — это терморос: Шерсть и подшерсток защищают животное не только от холода, но и от перегрева, удерживая слой воздуха у кожи (как термос). Бритье налысо нарушает терморегуляцию и может привести к солнечному ожогу кожи.
  • Вычесывайте подшерсток: Регулярное вычесывание лишней отмершей шерсти — лучший способ помочь питомцу.
  • Не мочите спину полностью: Если вы хотите освежить собаку или кошку, смочите водой лапы, подушечки, живот и уши снаружи. Мокрая шерсть на спине под солнцем создаст «эффект бани», что только ухудшит ситуацию.

Как распознать тепловой удар?

Если вы заметили у питомца следующие симптомы, действуйте немедленно:

  1. Сильная, непрекращающаяся одышка и тяжелое дыхание.
  2. Ярко-красный или, наоборот, бледный язык и десны.
  3. Вялость, отказ подниматься, координация движений нарушена.
  4. Повышенное слюноотделение (особенно у кошек, для которых дыхание с открытым ртом — крайняя степень перегрева).
  5. Рвота или судороги.

Первая помощь при перегреве:

  • Перенесите животное в тень или прохладное помещение.
  • Положите на шею, подмышки и внутреннюю сторону бедер смоченные прохладной (не ледяной!) водой полотенца.
  • Смочите подушечки лап.
  • Дайте попить прохладной воды (не заставляйте силой).
  • Срочно свяжитесь с ветеринаром.

Внимательное отношение, смена графика прогулок и постоянный доступ к воде помогут вашему любимцу пережить летний зной без вреда для здоровья!

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Теги:
животные, жара в киеве

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