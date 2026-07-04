Автор: Сайко Леся

Как помочь домашним животным в жару: советы и главные правила спасения

Лето — прекрасное время для прогулок и отдыха, но для наших четвероногих, пернатых и пушистых друзей сильная жара может стать настоящим испытанием. В отличие от людей, животные не могут сказать, что им плохо, и охлаждаются они гораздо медленнее (например, собаки и кошки не умеют потеть всей поверхностью тела).

Вот подробное руководство, как защитить своего питомца от теплового удара и сделать его лето безопасным.

1. Главное правило: Вода и еще раз вода

Доступ к свежей воде — это база выживания в знойные дни.

Обновляйте воду чаще: В жару бактерии в миске размножаются быстрее. Меняйте воду 3–4 раза в день.

В жару бактерии в миске размножаются быстрее. Меняйте воду 3–4 раза в день. Расставьте больше мисок: Поставьте дополнительные емкости с водой по всему дому, особенно в прохладных местах.

Поставьте дополнительные емкости с водой по всему дому, особенно в прохладных местах. Добавьте лед: Бросьте в миску пару кубиков льда, но не переусердствуйте, чтобы вода не была ледяной (это может вызвать воспаление горла).

Бросьте в миску пару кубиков льда, но не переусердствуйте, чтобы вода не была ледяной (это может вызвать воспаление горла). Фонтанчики: Многие кошки предпочитают проточную воду. Специальный питьевой фонтанчик может стимулировать их пить больше.

2. Охлаждение дома и правильное пространство

Создайте для питомца «островок прохлады» в квартире.

Оставьте шторы закрытыми: Днем закрывайте плотные шторы или жалюзи, чтобы комната меньше нагревалась.

Днем закрывайте плотные шторы или жалюзи, чтобы комната меньше нагревалась. Охлаждающие коврики: В зоомагазинах продаются специальные гелевые коврики, которые активируются под весом животного и приятно охлаждают.

В зоомагазинах продаются специальные гелевые коврики, которые активируются под весом животного и приятно охлаждают. Доступ к кафелю: Не выгоняйте питомца из ванной или кухни. Плитка на полу — самое прохладное место в доме.

Не выгоняйте питомца из ванной или кухни. Плитка на полу — самое прохладное место в доме. Вентиляторы и кондиционеры: Поток воздуха — это хорошо, но следите, чтобы кондиционер не дул прямо на спальное место животного, иначе оно может простудиться.

Важно: Никогда не оставляйте окна открытыми настежь на режиме «проветривания» (вертикально), если в доме есть кошка. В жару они часто пытаются поймать птиц или глотнуть воздуха и намертво застревают в таких окнах. Установите специальные сетки «антикошка».

3. Изменения в режиме прогулок (для собак)

Прогулки под палящим солнцем — огромный риск.

Сместите график: Гуляйте рано утром (до 8:00) и поздно вечером (после 20:00), когда температура падает. Днем выводите собаку буквально на 5 минут «по делам».

Гуляйте рано утром (до 8:00) и поздно вечером (после 20:00), когда температура падает. Днем выводите собаку буквально на 5 минут «по делам». Тест пяти секунд: Прежде чем идти по асфальту или бетону, приложите к нему тыльную сторону ладони. Если вы не можете удержать ее 5 секунд — асфальт слишком горячий, собака сожжет подушечки лап. Гуляйте по траве или в тени деревьев.

Прежде чем идти по асфальту или бетону, приложите к нему тыльную сторону ладони. Если вы не можете удержать ее 5 секунд — асфальт слишком горячий, собака сожжет подушечки лап. Гуляйте по траве или в тени деревьев. Берите воду с собой: Специальная дорожная бутылка-поилка должна быть обязательным спутником на каждой прогулке.

Специальная дорожная бутылка-поилка должна быть обязательным спутником на каждой прогулке. Никаких нагрузок: Забудьте летом про активный бег за мячом или фрисби в дневное время.

4. Опасность в автомобиле: Правило «0 минут»

Запомните: Никогда, ни при каких обстоятельствах не оставляйте животное в припаркованном автомобиле. Даже на 2 минуты. Даже с приоткрытыми окнами.

В жару салон машины превращается в духовку за считанные минуты. Если на улице $+30^\circ\text{C}$, то внутри машины температура может подняться до $+40^\circ\text{C} \dots +50^\circ\text{C}$ всего за 10–15 минут. Это смертельно опасно.

5. Особенности ухода за шерстью

Существует миф, что если побрить животное налысо, ему станет легче. Это ошибка!

Шерсть — это терморос: Шерсть и подшерсток защищают животное не только от холода, но и от перегрева, удерживая слой воздуха у кожи (как термос). Бритье налысо нарушает терморегуляцию и может привести к солнечному ожогу кожи.

Шерсть и подшерсток защищают животное не только от холода, но и от перегрева, удерживая слой воздуха у кожи (как термос). Бритье налысо нарушает терморегуляцию и может привести к солнечному ожогу кожи. Вычесывайте подшерсток: Регулярное вычесывание лишней отмершей шерсти — лучший способ помочь питомцу.

Регулярное вычесывание лишней отмершей шерсти — лучший способ помочь питомцу. Не мочите спину полностью: Если вы хотите освежить собаку или кошку, смочите водой лапы, подушечки, живот и уши снаружи. Мокрая шерсть на спине под солнцем создаст «эффект бани», что только ухудшит ситуацию.

Как распознать тепловой удар?

Если вы заметили у питомца следующие симптомы, действуйте немедленно:

Сильная, непрекращающаяся одышка и тяжелое дыхание. Ярко-красный или, наоборот, бледный язык и десны. Вялость, отказ подниматься, координация движений нарушена. Повышенное слюноотделение (особенно у кошек, для которых дыхание с открытым ртом — крайняя степень перегрева). Рвота или судороги.

Первая помощь при перегреве:

Перенесите животное в тень или прохладное помещение.

Положите на шею, подмышки и внутреннюю сторону бедер смоченные прохладной (не ледяной!) водой полотенца.

Смочите подушечки лап.

Дайте попить прохладной воды (не заставляйте силой).

Срочно свяжитесь с ветеринаром.

Внимательное отношение, смена графика прогулок и постоянный доступ к воде помогут вашему любимцу пережить летний зной без вреда для здоровья!