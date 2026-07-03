Главный baby-boom года: знаки зодиака, которых ждет пополнение в 2026 году

Автор: Сайко Леся

2026 год проходит под эгидой Огненной Лошади — знака динамичного, страстного и невероятно щедрого на жизненные перемены. В астрологии этот период ассоциируется с расширением горизонтов, смелостью и искренними эмоциями. Неудивительно, что для многих знаков зодиака этот год станет идеальным временем для того, чтобы услышать заветный плач новорожденного или увидеть те самые две полоски.

Если вы давно планировали прибавление в семействе или просто хотите узнать, что приготовили вам звезды, ищите себя в нашем астрологическом списке главных «претендентов» на родительство в 2026 году.

1. Рак (21 июня — 22 июля)

Для Раков тема дома, семьи и уюта всегда находится в приоритете, но в 2026 году планеты выстраиваются в идеальную конфигурацию для продолжения рода. Юпитер, планета большого счастья и расширения, будет оказывать мощное влияние на ваш сектор семьи.

Когда ждать: Наиболее высокая вероятность зачатия приходится на весну и раннюю осень 2026 года.

Наиболее высокая вероятность зачатия приходится на весну и раннюю осень 2026 года. Атмосфера: Для вас эта беременность станет осознанным, долгожданным и очень гармоничным шагом. Партнер окружит вас невероятной заботой.

2. Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы любят, чтобы все шло по плану, но 2026 год решит добавить в вашу жизнь немного приятной спонтанности. Уран в вашем знаке продолжает ломать старые устои, а поддержка Венеры принесет неожиданные, но исключительно радостные новости о беременности.

Когда ждать: Конец лета и декабрь 2026 года могут преподнести сюрприз.

Конец лета и декабрь 2026 года могут преподнести сюрприз. Атмосфера: Даже если сначала новость вызовет легкий шок, вы быстро поймете, что это лучшее, что могло с вами случиться. Ребенок, рожденный в этот период, принесет в ваш дом финансовое благополучие.

3. Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Для Скорпионов 2026 год станет периодом мощной личной перезагрузки. Звезды говорят: вы готовы выйти на новый уровень зрелости. Плутон и Нептун создают аспекты, которые пробуждают мощные родительские инстинкты, даже если раньше вы сомневались, готовы ли к такой ответственности.

Когда ждать: Январь — февраль, а также середина осени 2026 года — пиковые периоды.

Январь — февраль, а также середина осени 2026 года — пиковые периоды. Атмосфера: Беременность пройдет под знаком глубокой эмоциональной связи с малышом еще до его рождения. Вы станете невероятно интуитивными.

4. Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если вы долго и безуспешно пытались забеременеть, 2026 год — это ваше время. Сатурн, который долгое время испытывал вас на прочность, наконец ослабит хватку, а влияние Нептуна подарит настоящее чудо. Астрологические транзиты указывают на высокую фертильность и благополучное вынашивание.

Когда ждать: Особое внимание обратите на период майского новолуния и весь октябрь.

Особое внимание обратите на период майского новолуния и весь октябрь. Атмосфера: Это будет очень «волшебная» беременность, наполненная творчеством, спокойствием и поддержкой близких.

А что делать остальным знакам?

Если вы не нашли себя в этом списке, но страстно мечтаете о малыше в 2026 году — не расстраивайтесь! Год Огненной Лошади благоволит всем, кто действует смело и верит в свой успех. Общие астрологические тренды показывают, что Львы и Стрельцы также имеют отличные шансы на пополнение во второй половине года благодаря огненной синергии с хозяйкой года.

Совет на 2026 год для всех будущих родителей: Лошадь не любит страхов и сомнений. Доверьтесь ходу жизни, снизьте уровень стресса и позвольте чуду случиться!