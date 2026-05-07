Билли Айлиш показалась на красной дорожке с возлюбленным

Исполнительница песни bad guy выбрала себе в качестве пары музыканта Ната Вольфа.

Айлиш пришла с избранником на премьеру фильма о своем туре

Билли Айлиш предстала на публике вместе со своим бойфрендом – Натом Вольфом.

Пара посетила премьеру фильма о туре певицы под названием "Ударь меня сильно и нежно". Для Айлиш и Вольфа это стал первый общий выход на красную дорожку в качестве пары. Перед фотографами они обнимались и улыбались.

24-летняя артистка выбрала для мероприятия черную плиссированную юбку, изумрудную безразмерную футболку поверх белой рубашки, синие колготки, красные носки и мюли. 31-летний Вольф был в сером костюме.

instagram mtvuk

Говорят, роман между ними начался в марте прошлого года. До этого артисты дружили и сотрудничали над музыкой. Их также связывает синдром Туретта.

Ранее Айлиш пребывала в отношениях с Джесси Розерфордом, лидером группы The Neighbourhood.