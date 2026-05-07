Экс-невеста Кличко призналась, виделась ли с дочерью после полномасштабного вторжения в Украину

Хейден Панеттьер вспомнила об одном из вопросов Каи Евдокии о Путине

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса Хейден Панеттьер рассказала, какие у нее сейчас отношения с бывшим женихом, украинским боксером Владимиром Кличко, и видится ли она с их дочерью после передачи опеки.

В интервью изданию Us Weekly знаменитость рассказала, что ее и Владимира связывают глубокие дружеские отношения. В прошлом Хейден пришлось передать опеку над 11-летней Кайей Евдокией из-за наркотической зависимости, однако актриса уверяет, что Кличко позволяет ей проводить как можно больше времени с девочкой.

«У меня невероятные отношения с ними обоими. Я так благодарна Владимиру. Мы очень близки, и нас связывает глубокая дружба, а также отношения с тех пор, как я познакомилась с ним, когда мне было 19 лет. Так что видеть, что между нами до сих пор сохраняется эта связь и способность совместно воспитывать ребенка и показывать нашей дочери, что даже если мы не вместе, это не значит, что здесь не хватает любви, и это не значит, что ты в опасности. А моя дочь — это просто невероятный дар. Она неземная, такая добрая, такая жесткая и окружена хорошими людьми, и для меня невероятно иметь возможность наблюдать, как она процветает в тех сферах, с которыми у меня были трудности в детстве. Она просто лучшая, все лучшие части меня и Владимира», — отметила Панеттьер.

Когда в 2022 году началось полномасштабное вторжение в Украину, Хейден была рядом с дочерью. Они вместе наблюдали за тем, как Владимир и Виталий Кличко оставались на родине, чтобы помогать бойцам на передовой. Самым сложным для Хейден стал вопрос Кайи Евдокии: «Почему Путин это делает?», на который она так и не смогла найти полноценный ответ.

«Как только началась война, я позаботилась о том, чтобы быть рядом со своей дочерью, пока мы наблюдали, как ее отец и дядя воюют на передовой. Она была такой смелой, такой рассудительной и рациональной. Боишься, что если они не полностью проработают свои эмоции, то проигнорируют это, и это будет иметь ужасное влияние на них позже в жизни. Но я помню, как я посадила ее и поговорила с ней о войне, и я сказала: "У тебя есть какие-то вопросы?". А ее единственный вопрос был: "Почему Путин это делает?". Единственный вопрос, на который я действительно не могла ответить. Я старалась как можно лучше на него ответить. К счастью, все в безопасности, живы и здоровы», — вспомнила актриса.