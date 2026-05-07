Бужинская рассказала, как Демин помирил ее с Бучинской после многолетнего конфликта

Певицы готовят совместный хит

Автор: Коваленко Наталья

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская официально подтвердила примирение со своей коллегой Наталией Бучинской. Многолетний конфликт из-за похожих фамилий наконец-то исчерпан.

Толчком к завершению вражды стал телефонный звонок ведущего Славы Демина. Во время записи интервью с Наталией Бучинской он набрал Екатерину Бужинскую, что позволило артисткам открыто поговорить. В интервью изданию Blik.ua Бужинская публично поблагодарила Демина за этот поступок, назвав его джентльменом.

«Демин позвонил во время интервью. То есть его можно поблагодарить, он джентльмен, молодец. Не знаю, была ли это его идея, или директора Наталии, Сергея Букшина. Но это круто, я очень рада, что мы помирились», — рассказала звезда сцены.

Екатерина призналась, что недавно поздравила Наталию с днем рождения лично, закрепив их дружеские отношения. Артистки решили превратить многолетнее соперничество в творческий союз. Сейчас они находятся в поиске совместного хита.

Бужинская считает, что зрителям будет интересно увидеть двух «главных блондинок» украинской эстрады на одной сцене. Екатерина подчеркнула, что по своей природе она не является скандалисткой и всегда выступает за мир, хотя и умеет постоять за себя.

«Считаю, что будет интересный дуэт. Людям будет интересно увидеть и Бужинскую, и Бучинскую вместе. Много лет нас путали, хотя мы не очень похожи. Ну, блондинки, в традиционном стиле поем, это да. Я поздравляла ее с днем рождения, и она была очень рада. Мы ищем хит, классную песню… Я не скандалистка. Не молчу, когда меня чем-то хотят обидеть, всегда могу за себя постоять. Но сама я никогда не провоцируюсь скандалами», — отметила Бужинская.