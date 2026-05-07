Тоня Матвиенко показала трогательный момент Мирзояна с дочерью

Как 10-летняя Нина спала вместе со звездным папой во время поездки

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская певица Тоня Матвиенко поделилась в инстаграме теплым семейным кадром. Звезда сцены запечатлела трогательный момент с мужем Арсеном Мирзояном и их 10-летней дочерью Ниной.

В разделе сториз Тоня запостила снимок, сделанный во время совместной поездки в поезде. На свежем кадре Арсен и Нина сладко спали вместе. Девочка даже во сне крепко держала отца за руку.

Нина — единственный общий ребенок супругов. Интересно, что девочка носит фамилию своей матери и легендарной бабушки — Матвиенко. Это было сознательное решение самого Арсена Мирзояна. Кроме дочери, певец имеет двух сыновей от первого брака, а у Тони есть еще одна дочь от бывшего мужа.