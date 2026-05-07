Евровидение-2026: фавориту конкурса разрешили нарушить одно из главных правил

Впервые за почти 30 лет на сцене Евровидения разрешили вживую играть на музыкальных инструментах

Автор: Коваленко Наталья
Европейский вещательный союз (EBU) принял исключительное решение для нынешнего Евровидения, разрешив финской скрипачке Линде Лампениус играть на инструменте вживую. В правилах конкурса прописано, что все инструменты звучат под фонограмму.

Как сообщает финский общественный вещатель YLE, решение было принято после первых репетиций в Вене. Линда Лампениус, выступающая вместе с Питом Паркконеном с песней Liekinheitin, просила о таком разрешении еще в апреле.

Обычно на сцене конкурса невозможно вовремя настроить инструменты за те считанные секунды, которые отводятся на смену декораций между выступлениями участников. Однако скрипку легко подключить к микрофону, а ответственность за настройку лежит на самой исполнительнице.

Эксперты опасаются, что это решение может вызвать недовольство других участников, которые вынуждены имитировать игру на гитарах или пианино, пока Финляндия демонстрирует живой звук.

Напомним, что полуфиналы Евровидения состоятся 12 и 14 мая, а финал — 16 мая.

Финляндия, Евровидение, песенный конкурс, шоу-бизнес

