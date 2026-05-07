«Наш сладкий мальчик»: Меган Маркл поделилась кадрами с сыном-именинником

Арчи отпраздновал 7-летие

Автор: Коваленко Наталья

Меган Маркл трогательно поздравила сына с днем рождения, опубликовав редкие семейные кадры в инстаграме. В среду, 6 мая, принцу Арчи исполнилось 7 лет.

В свежем посте в соцсети герцогиня Сассекская разместила два фото с именинником. На первом снимке принц Гарри держит новорожденного Арчи, который крепко спит у него на груди.

На втором изображении можно увидеть, как мальчик проводит время с 4-летней сестрой. Арчи и Лилибет были сняты со спины во время прогулки по пляжу возле своего дома в Монтесито.

«7 лет спустя... с днем рождения, наш сладкий мальчик», — подписала праздничную публикацию Меган.

Принц Гарри и принц Арчи