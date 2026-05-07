«Наш сладкий мальчик»: Меган Маркл поделилась кадрами с сыном-именинником
Арчи отпраздновал 7-летие
«Наш сладкий мальчик»: Меган Маркл поделилась кадрами с сыном-именинником
Getty Images
Меган Маркл трогательно поздравила сына с днем рождения, опубликовав редкие семейные кадры в инстаграме. В среду, 6 мая, принцу Арчи исполнилось 7 лет.
Читай также: Экс-невеста Кличко совершила каминг-аут и рассказала о романах с женщинамиВ свежем посте в соцсети герцогиня Сассекская разместила два фото с именинником. На первом снимке принц Гарри держит новорожденного Арчи, который крепко спит у него на груди.
На втором изображении можно увидеть, как мальчик проводит время с 4-летней сестрой. Арчи и Лилибет были сняты со спины во время прогулки по пляжу возле своего дома в Монтесито.
«7 лет спустя... с днем рождения, наш сладкий мальчик», — подписала праздничную публикацию Меган.
Принц Гарри и принц Арчи instagram.com/meghan
Принц Арчи и принцесса Лилибет instagram.com/meghan