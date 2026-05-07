Экс-невеста Кличко совершила каминг-аут и рассказала о романах с женщинами

Хейден Панеттьер публично призналась, что она бисексуалка

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса Хейден Панеттьер, наиболее известная по ролям в сериалах «Герои» и «Нэшвилл», впервые публично заявила о бисексуальности. 36-летняя звезда рассказала о своей ориентации накануне выхода мемуаров «This Is Me: A Reckoning», релиз которых запланирован на май.

В интервью изданию Us Weekly Хейден призналась, что долгое время скрывала эту часть своей личности из-за давления общества и требования всегда быть «идеальной».

Панеттьер отметила, что еще с детства чувствовала влечение к женщинам больше, чем к мужчинам, но боялась, что ее честность воспримут как «погоню за модой».

«Это то, чем я никогда не могла поделиться с миром, потому что для этого просто никогда не было подходящего времени. Или я была слишком молодой, и меня заставляли быть идеальной все время. Меня не поощряли просто быть собой. Потом наступил период, когда мне казалось, что каминг-аут людей, особенно женщин, которые говорили о своей бисексуальности или что им нравятся девушки, был прихотью. Я боялась, что, если быть откровенной, это будет похоже на то, как я присоединюсь к этой тенденции. Эту тему было очень трудно правильно сформулировать. Грустно, что мне пришлось ждать до 36 лет, чтобы поделиться этой частью себя, но лучше поздно, чем никогда, не так ли?», — призналась Хейден.

Актриса подтвердила, что имела опыт тайных отношений с женщинами, но этот период был полон страха из-за постоянного преследования папарацци и отсутствия приватности.

«Я встречалась с женщинами. Даже в детстве я намного больше увлекалась женщинами, чем мужчинами. Я исследовала это, но так как я ни с кем этим не делилась, у меня не хватало смелости полностью погрузиться в это эмоционально. Потому что если я и влюблюсь, то это не то, что я хотела бы когда-либо скрывать. Теперь, когда я знаю, что эта книга выйдет, и что я решила поделиться ею с миром, я могу уверенно сказать, что да, я бисексуалка. Я это сказала! Это первый раз, когда я имею возможность сказать это вслух», — заявила звезда.

Публично Хейден Панеттьер встречалась только с мужчинами. Около 10 лет знаменитость была в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко, от которого в 2014 году родила дочь Кайю Евдокию.

Также она встречалась с коллегой по сериалу «Герои» Майло Вентимильей и актером Брайаном Хикерсоном.