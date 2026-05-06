Участница «МастерШефа» вместе с дочерью уехала из Украины

Автор: Коваленко Наталья

«Мы не выдержали»: блогерша Даша Евтух объявила о выезде за границу instagram.com/dashaevtukh__official

Известная украинская блогерша и участница проекта «МастерШеф» Даша Евтух сообщила в инстаграме о своем выезде из Украины. Звезда соцсетей намекнула, что причиной такого шага стало моральное давление.

Даша обнародовала фото, на котором она позирует с большими чемоданами и детской коляской, в которой спит ее дочь Фемида.

«Мы выехали из Украины. Мы не выдержали…», — коротко объяснила блогерша свой поступок.

В сторис Евтух добавила, что готова как к поддержке, так и к очередной волне хейта в свой адрес. Пока остается тайной, куда именно отправилась Даша и поехал ли с ней ее муж Александр Глазов.

Решению о выезде предшествовал громкий скандал вокруг жилья супругов. Недавно в Полтаве в результате вражеского прилета пострадал дом пары, который они сдавали в аренду.

Супруги открыли сбор на восстановление поврежденного дома, что вызвало шквал критики в сети. Пользователи упрекали блогеров за то, что они сами живут под Киевом, а в поврежденном доме жили арендаторы, которые в итоге остались без крова.