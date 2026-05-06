Жена Ричарда Гира публично обратилась к нему по случаю 8-летия брака

Алехандра Сильва поделилась фотосессией со знаменитым мужем

Автор: Коваленко Наталья

Испанская публицистка Алехандра Сильва посвятила новый пост в инстаграме голливудскому актеру Ричарду Гиру. Третья жена 76-летней звезды фильмов «Красотка» «Чикаго» и «Хатико: Самый верный друг» публично поздравила его с 8-летием брака.

По случаю годовщины свадьбы 43-летняя Сильва обнародовала архивные кадры с фотосессии, сделанной во время их скромной свадьбы в кругу самых близких людей. На снимках избранница Гира появилась в кружевном платье с прозрачными вставками, а актер появился перед камерой в черном костюме и светлой рубашке без галстука.

«Восемь лет назад, именно сегодня, мы собрались с семьями и самыми любимыми людьми, чтобы отпраздновать начало нашей совместной жизни. Это был один из самых волшебных дней в нашей жизни — день, полный любви, радости, эмоций и ощущения, что начинается нечто поистине особенное. Много лет спустя наша история любви продолжается… с ещё большей глубиной, ещё большим количеством воспоминаний, ещё большим количеством детей, ещё большим количеством смеха, ещё большей жизнью и тем же счастливым концом, о котором я мечтал в тот день. Счастливой годовщины, моя любовь. Я бы выбрал тебя снова, в каждой жизни. #счастье», — обратилась к любимому Алехандра.

Напомним, что у пары есть двое общих сыновей — 7-летний Александр и 5-летний Джеймс.

Жена Ричарда Гира поздравила его с 8-летием брака instagram.com/alejandragere

