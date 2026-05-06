Актриса отозвала иски против коллеги из фильма «Оставь, если любишь»

Автор: Коваленко Наталья

Лайвли согласилась на мировое соглашение с Бальдони без денежной компенсации Фото: Sony Pictures Ent.

Мировое соглашение между звездами фильма «Все закончится на нас» Блейк Лайвли и Джастином Бальдони не предусматривало никаких денежных выплат. Хотя актриса согласилась отозвать свои претензии, судебная тяжба между коллегами еще окончательно не завершена.

По данным Variety, в понедельник, 4 мая, Лайвли согласилась отозвать три последних иска против студии Wayfarer Studios и ее пиар-команды, чтобы избежать федерального суда, начало которого было запланировано на 18 мая.

Лайвли не получила никакого финансового вознаграждения в рамках этого соглашения. Сторона Бальдони публично выразила удовлетворение таким результатом дела.

Ранее Лайвли утверждала, что студия отомстила ей после обвинений Бальдони в сексуальных домогательствах на съемочной площадке, однако большинство ее первоначальных исков были отклонены судом еще в прошлом месяце.

Несмотря на урегулирование основных претензий, в деле остаются нерешенные моменты. В суде все еще находится ходатайство Лайвли о возмещении расходов на адвокатов и убытков, связанных с неудачным иском Бальдони о клевете против нее.

Юристы актрисы пытаются применить закон 2023 года («О защите пострадавших от вооруженных исков о клевете»), который должен защищать лиц, заявляющих о сексуальном насилии, от мести через судебные иски.

Иск Бальдони о клевете на сумму 400 миллионов долларов против Лайвли и Райана Рейнольдса был отклонен судьей Льюисом Лиманом еще в прошлом июне, так как обвинения актрисы были частью судебных документов и имели иммунитет.

Сторона Бальдони продолжает отрицать применение калифорнийского законодательства к событиям, происходившим в Нью-Йорке и Нью-Джерси. В ближайшие дни детали конфиденциального урегулирования должны появиться в судебном реестре.