Порошок, гель или капсулы: как выбрать идеальное средство и не испортить одежду при стирке

Выбираем между порошком, гелем и капсулами правильно

Автор: Мельник Анна

Правильный выбор средства для стирки — это не только вопрос чистоты, но и залог долголетия вашей одежды и техники. Зачастую мы годами совершаем одни и те же ошибки, доверяя рекламе вместо базовых знаний химии. Разбираемся вместе с City Magazine, как перестать портить вещи и стиральную машину.

Стиральный порошок: эксперт по белизне

Порошок остается незаменимым для стирки при высоких температурах (от 60°C).

Главный плюс: только в порошках содержится кислородный отбеливатель, необходимый для полотенец, постельного белья и поддержания белоснежности рубашек.

гранулы порошка создают трение, которое эффективно удаляет стойкие пятна (грязь, траву, кровь). Минус: при низких температурах (30-40°C) порошок плохо растворяется, оставляя белесые разводы на темной ткани.

Жидкий гель: защита цвета

Гели идеально подходят для повседневной стирки цветных и темных вещей.

Главный плюс: они мгновенно растворяются в воде и легко вымываются даже на коротких программах.

гели не содержат отбеливателей, поэтому одежда дольше сохраняет насыщенный цвет. Нюанс: если стирать белое только гелем, со временем оно приобретет серый оттенок.

Капсулы: дорогое удобство

Несмотря на популярность, капсулы часто проигрывают по техническим характеристикам.

Основная проблема: оболочка капсулы может не раствориться до конца на быстрых режимах или при низкой температуре, превращаясь в липкую массу на одежде.

Что все-таки выбрать?

Большинство людей используют слишком много химии, что делает вещи жесткими и портит кожу. Излишки средств оседают внутри стиральной машины, провоцируя появление плесени и неприятного запаха.

Для идеального результата достаточно иметь в арсенале всего два средства: качественный порошок для светлых вещей и гель для всего остального.