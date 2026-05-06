Дело на 35 миллионов: Питт потерпел очередную неудачу в судебной битве с Джоли

Суд запретил Питту доступ к переписке Джоли с адвокатами

Автор: Коваленко Наталья

Анджелина Джоли одержала важную юридическую победу в судебном противостоянии с Брэдом Питтом по поводу французской винодельни Château Miraval. Как сообщает People, судья Высшего суда Лос-Анджелеса Сини Пануко отклонила ходатайство адвокатов Питта, которые пытались заставить актрису обнародовать ее 22 частных сообщения.

Судья постановила, что Брэд Питт не предоставил достаточных доказательств для того, чтобы изъять эти переписки из-под действия привилегии адвокатской тайны. Суд отметил, что сторона Питта «не выполнила свой долг» доказать, что на эти сообщения не распространяется адвокатская тайна. Тем не менее, не исключено, что дальнейшее расследование может выявить факты, которые позволят команде Питта снова поднять этот вопрос. Также суд отклонил запрос Джоли о наложении на Питта санкций в размере более 33 тысяч долларов.

Адвокат Джоли Пол Мерфи назвал это решение «важной победой», заявив, что Питт пытается установить контроль над общением Анджелины с ее собственными юристами. В то же время источник из окружения Питта подтвердил, что команда актера сможет вернуться к этому вопросу по мере появления новых доказательств в деле.

Юридическая битва вокруг Château Miraval началась в 2022 году. Питт обвиняет Джоли в продаже ее доли винодельни компании Tenute del Mondo без его согласия, что якобы нарушает их предварительную договоренность. Джоли отрицает существование такого соглашения и утверждает, что Питт отказался выкупить ее долю, так как она не согласилась подписать жесткое соглашение о неразглашении относительно его поведения.

Брэд Питт требует от бывшей жены 35 миллионов долларов возмещения ущерба. Пара официально завершила процесс развода в декабре 2024 года, спустя восемь лет после того, как Джоли подала заявление о расторжении брака.