Сумская трогательно поздравила Борисюка с 30-летием брака

Пара запостила романтическое видео по случаю жемчужной свадьбы

Автор: Коваленко Наталья

Ольга Сумская посвятила новый пост в инстаграме своему второму мужу. В среду, 6 мая, актриса и ее коллега по театральной сцене Виталий Борисюк отмечают особенную дату — 30 лет совместной жизни. В свежем ролике супруги обнимаются и нежно смотрят друг на друга под собственную песню «Відтінки щастя».

Читай также: С клубникой на террасе: Дорофеева показала свои выходные с Кацуриным у реки

В подписи к кадрам Сумская отметила, что эту годовщину называют Жемчужной свадьбой, что глубоко символично. За три десятилетия отношения пары, подобно настоящему жемчугу, стали крепче, красивее и ценнее. По словам артистки, жемчуг олицетворяет мудрость и чистоту любви, и именно эти качества характеризуют их брак с Борисюком. В конце публикации Ольга еще раз призналась мужу в любви и подчеркнула, что их чувства успешно преодолели все жизненные испытания.

«6 мая! Наш день с тобой, Виталик! 30 лет вместе…Немного неловко от этой даты…Почему так быстро?! Поинтересовалась, какое название имеет 30-летие свадьбы… 30-летие совместной жизни называется Жемчужной свадьбой. Это символизирует три десятилетия, в течение которых отношения, подобно настоящей жемчужине, становились крепче, красивее и ценнее, преодолевая все испытания. Жемчужина олицетворяет мудрость, чистоту и безупречность любви. И это все о нас, Борисюк! Аааа! Класс! Люблю!», — написала Ольга.