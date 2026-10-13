Узнайте, что происходит с вашим телом, если принимать Омега-3 каждый день.

Автор: Сайко Леся

Что происходит с вашим организмом, если вы принимаете добавки Омега-3 каждый день

В мире велнеса легко поддаться на рекламу и поверить, что для поддержания здоровья нужен бесконечный список дорогостоящих диетических добавок. Однако, хотя некоторые добавки – это всего лишь результат удачного маркетинга, другие действительно могут быть полезными. Доктор Джейсон Сингх, главный врач One Oak Medical Group, утверждает, что жирные кислоты омега-3 являются жизненно важными для нашего рациона, и ежедневный прием добавок может быть лучшим способом обеспечить рекомендуемую норму.

Ключевые преимущества Омега-3

"Жирные кислоты омега-3, в частности EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота), обеспечивают значительные преимущества для здоровья", — объясняет доктор Сингх.

Мозг и нервная система: DHA является значительной частью полиненасыщенных жирных кислот в мозге и помогает уменьшить нейровоспаление. Это может снизить риск болезни Альцгеймера, что особенно актуально для женщин в период постменопаузы , когда снижение уровня эстрогена повышает уязвимость.

Сердечно-сосудистая система: Ежедневный прием добавок приводит к измеряемым изменениям в течение нескольких недель, включая снижение уровня триглицеридов, что положительно влияет на здоровье сердца и сосудов.

Как понять, что у вас дефицит?

Следует особо позаботиться об увеличении потребления омега-3, если вы испытываете признаки дефицита. К ним относятся сухость глаз и волос (или даже их выпадение), боль в суставах и раздражение кожи. Точный диагноз поможет поставить анализ крови, назначенный врачом.

Источники и дозировка

Хотя омега-3 можно получить из природных источников, таких как жирная рыба (лосось, сельдь, скумбрия, сардины, анчоусы, икра), а также некоторые орехи, семена и бобовые (льняное семя, грецкие орехи, соевые бобы, семена чиа), доктор Сингх считает, что добавки – это более надежный путь для достижения целевой нормы.

В целом, он рекомендует от 1 до 2 граммов в сутки как самое безопасное общее дозирование, подчеркивая, что чрезмерное употребление может принести больше вреда, чем пользы.

Как выбрать качественную добавку и избежать рисков

Несмотря на большую пользу, не стоит превышать рекомендуемую суточную дозу.

Побочные эффекты обычно легкие (запах тела, головная боль, расстройство желудка), но высокие дозы теоретически могут увеличить риск кровотечения .

Взаимодействие с лекарствами: Омега-3 могут взаимодействовать с антикоагулянтами, усиливая риск кровотечения.

Качество имеет значение: Доктор Сингх подчеркивает необходимость выбирать сертифицированные сторонними организациями (USP, NSF или IFOS) добавки в триглицеридной форме с добавлением витамина Е, поскольку омега-3 склонны к окислению.

К тому же, обратите внимание на формулу:

EPA-доминантные формулы лучше подходят для поддержания настроения и уменьшения воспаления .

DHA-доминантные — для когнитивной функции и поддержки беременности.

Индивидуальные потребности

Хотя 1-2 грамма является общей рекомендацией, дозировка может варьироваться в зависимости от уровня дефицита, рациона питания, приема лекарств и индивидуальных целей.