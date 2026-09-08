Выяснив первопричину, вы сможете начать лечение выпадения волос, одновременно принимая профилактические меры.

Автор: Сайко Леся

Что делать, если вы столкнулись с выпадением волос в возрасте 20 лет, glam.com

Большинство людей сталкиваются с потерей волос с возрастом, но когда вы замечаете их поредение в 20 лет, это, безусловно, расстраивает. Если это происходит с вами, не отчаивайтесь, вы не одиноки. На самом деле, трихолог Пенни Джеймс эксклюзивно рассказала:

«Выпадение волос в 20 лет встречается у молодых женщин и мужчин гораздо чаще, чем принято считать. Раннее выпадение волос может быть вызвано многими причинами и всё ещё изучается, поскольку это очень сложное состояние».

Хотя у алопеции может быть и медицинская причина, Джеймс рассказывает о других причинах чрезмерного выпадения волос.

Первое, что следует сделать, если вы начали замечать выпадение волос в возрасте 20 лет, — это тщательно проанализировать свой образ жизни. По словам Джеймс, причинами выпадения волос могут быть стресс, плохой сон, чрезмерное употребление алкоголя или курение, несбалансированное питание и недостаток физической активности. Если хотя бы одна из этих причин относится к вам, пора заняться своим здоровьем. Затем обратитесь к специалисту по выпадению волос и врачу.

«Я всегда советую обратиться к трихологу, как и я, или, если вы плохо себя чувствуете, запишитесь на прием к своему лечащему врачу. Попросите сдать общий анализ крови. Главное — выяснить, почему вы теряете волосы», — говорит она.

Хорошая новость заключается в том, что существуют способы лечения выпадения волос, и вы также можете принять профилактические меры. Однако не ждите слишком долго, так как вам нужно время, чтобы остановить дальнейшее выпадение.

Способы предотвращения выпадения волос в возрасте 20 лет

Выпадение волос не обязательно станет для вас пожизненным приговором, если вы боретесь с ним изнутри и снаружи. Эксперт и владелица центра трихологии Пенни Джеймс эксклюзивно делится:

«Ведите здоровый образ жизни. Избегайте токсичных сред, ешьте здоровую пищу и находите время для прогулок на свежем воздухе. Пейте много воды».

Что касается волос, Джеймс рекомендует антиоксидантный крем для кожи головы Tricopro, добавки Viviscal, а также линию средств для укрепления волос Oribe Densifying. Она добавляет:

«Чаще меняйте причёску. Если вы постоянно зачёсываете волосы назад, носите их распущенными. Если вы постоянно расчёсываете их феном, оставьте их в естественном виде. Уделите время мытью головы и кожи головы, массируя их шампунем. Используйте расчёску с широкими зубьями или влажную щётку, чтобы распутать волосы. Берегите свои волосы – они волокнистые и ломаются».

Как уже упоминалось, запишитесь на приём к врачу для прохождения некоторых анализов. Джеймс говорит, что выпадение волос может быть симптомом гормонального дисбаланса, поэтому важно получить полную картину по анализу крови. Существуют способы лечения и профилактики женского выпадения волос, но вам потребуется помощь специалистов. Джеймс настаивает:

«Ключ к обращению вспять — как можно скорее принять меры. Вы не одиноки, и вам не нужно страдать».