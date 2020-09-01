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Венецианский кинофестиваль 2020
Досуг
Чем заняться 3 сентября: концерт группы "Аквариум", выставка картин и киновернисаж
Музыка
Корейская группа BTS заняла первое место в чарте Billboard
Досуг
ТОП-5 лучших локаций Киева для красивых летних фото
Кино
Долгожданные фильмы 2020 года, которые покажут в сентябре: "Мулан", "Новые мутанты" и "Таинственный сад"
Досуг
Живописные чудеса: ТОП-5 поразительных розовых озер в Украине
Кино
Известно, когда в Украине покажут захватывающий фильм Олега Сенцова
Кино
В Италии стартовал 77-й Венецианский международный кинофестиваль
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Город
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Досуг
3 сентября
11:48
Известно, когда в Украине покажут захватывающий фильм Олега Сенцова
11:26
Чем заняться 3 сентября: концерт группы "Аквариум", выставка картин и киновернисаж
09:13
В Италии стартовал 77-й Венецианский международный кинофестиваль
2 сентября
13:57
ТОП- 5 фильмов ужасов, которые не оставят равнодушными
12:44
Появился новый трейлер сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть"
11:25
Корейская группа BTS заняла первое место в чарте Billboard
11:15
Фантастический успех: сколько собрал фильм "Довод" в первую неделю проката
10:46
Арнольд Шварценеггер сыграет шпиона в новом сериале
09:19
Умер автор хита I Like to Move It Эрик Морилло
1 сентября
18:33
Как провести 1 сентября в Киеве: джаз на пляже и восстание роботов
17:28
Мариинский дворец открывают для посетителей
16:54
ТОП-5 лучших локаций Киева для красивых летних фото
14:00
ТОП-3 удивительных места в Украине для релакса
12:00
Долгожданные фильмы 2020 года, которые покажут в сентябре: "Мулан", "Новые мутанты" и "Таинственный сад"
10:00
Лучшие фильмы о школьниках из нашего детства
31 августа
18:21
Умерла актриса из «Терминатора-2»
15:54
Названа дата выхода пятой части фильма ужасов «Крик»
15:21
Вышел тизер нового фильма Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон
13:51
Marvel посвятила трибьют Чедвику Боузману
12:31
Названы победители премии MTV Video Music Awards 2020
Больше новостей
18:33
Как провести 1 сентября в Киеве: джаз на пляже и восстание роботов
11:49
Как провести последний день лета: Depeche Mode, кинофантастика и стихи Вани Якимова
17:11
План действий на уикенд: Арсен Мирзоян, Оксана Муха, волшебный мир Марии Примаченко и симфонический Queen
11:00
Джаз, концерт на пляже и кино в парке: Чем заняться 11 августа
11:00
Стендап на пляже, украинское кино и сексуальный спектакль: Чем заняться 10 августа
16:05
План действий на уикенд: Pianoбой, вечеринка и фестиваль красок
11:00
Ляпис-98, стендап и украинское кино: Чем заняться 7 августа
11:00
Сергей Бабкин, Елена Кравец и стендап: Чем заняться 6 августа
11:00
Dakh Daughters, живая музыка и эротический спектакль: Чем заняться 5 августа
11:00
Dakh Daughters, стендап и украинское кино: Чем заняться 4 августа
11:00
Стендап, кино под открытым небом и пикантный спектакль: Чем заняться 3 августа
16:05
План действий на уикенд: Вагоновожатые, вечеринка и сексуальная комедия
11:00
Олег Винник, Latexfauna и Мишель Андраде: Чем заняться 31 июля
11:00
SunSay, Тартак и MONATIK: Чем заняться 30 июля
11:00
Стендап, украинское кино и сексуальный спектакль: Чем заняться 29 июля
11:00
Сергей Жадан, картины ню и кино под открытым небом: Чем заняться 28 июля
11:00
Стендап на пляже, выставка ню и украинское кино: Чем заняться 27 июля
16:05
План действий на уикенд: Кураж Базар, Alyona Alyona и Yarmak
11:00
Вечеринки, джаз на террасе и сексуальная комедия: Чем заняться 24 июля
11:00
Концерт на пляже, джаз для взрослых и театр: Чем заняться 23 июля
Больше новостей
11:48
Известно, когда в Украине покажут захватывающий фильм Олега Сенцова
09:13
В Италии стартовал 77-й Венецианский международный кинофестиваль
13:57
ТОП- 5 фильмов ужасов, которые не оставят равнодушными
12:44
Появился новый трейлер сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть"
11:15
Фантастический успех: сколько собрал фильм "Довод" в первую неделю проката
10:46
Арнольд Шварценеггер сыграет шпиона в новом сериале
12:00
Долгожданные фильмы 2020 года, которые покажут в сентябре: "Мулан", "Новые мутанты" и "Таинственный сад"
10:00
Лучшие фильмы о школьниках из нашего детства
18:21
Умерла актриса из «Терминатора-2»
15:54
Названа дата выхода пятой части фильма ужасов «Крик»
15:21
Вышел тизер нового фильма Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон
13:51
Marvel посвятила трибьют Чедвику Боузману
11:51
Умер актер Чедвик Боузман, сыгравший роль в "Черной пантере"
15:01
Все без ума от Кэмерон Диас: ТОП-5 лучших фильмов
15:51
Умер один из создателей мультфильма "Скуби-Ду, где ты!"
11:15
Известно, как снимался "Довод" Кристофера Нолана
10:15
Монатик и The Hardkiss представили совместный клип на песню "Кобра"
16:08
Кинопремьеры недели: "Довод" и "Джуди"
12:50
В Киеве заметили Жан-Клода Ван Дамма
16:00
Вышел первый тизер-трейлер фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном
Больше новостей
11:25
Корейская группа BTS заняла первое место в чарте Billboard
09:19
Умер автор хита I Like to Move It Эрик Морилло
12:31
Названы победители премии MTV Video Music Awards 2020
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Певица в коме: Исполнительницу хита Ягода-Малина нашли с пробитой головой
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Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года
14:35
Расчлененный рэпер Энди Картрайт не употреблял наркотики - СМИ
16:05
"После одной из ссор": Пол Маккартни раскрыл причину распада The Beatles
15:20
Любовница расчлененного Энди Картрайта рассказала об их отношениях
14:35
"Ужаснулась поступку": Адвокат вдовы Энди Картрайта раскрыла новые подробности
13:50
Поминки рэпа: Alyona Alyona и другие украинские артисты раскачали YouTube мощным клипом
16:05
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"Boom Boom": Лобода порвала YouTube провокационным клипом с рэпером Pharaoh
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Умер основатель культовой группы The Roots рэпер Malik B
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В Киеве стартует фестиваль турецких кебабов
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В Киеве октрылся новый ресторан одесской кухни Рыба-Пила
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День шоколада: где купить конфеты ручной работы в Киеве
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В Киеве состоится Business Dinner by Design
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Лучшие постные меню в ресторанах Киева. Ч.2.
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На Бали погибла 18-летняя блогер-миллионерша Настя Тропицель
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11:26
Чем заняться 3 сентября: концерт группы "Аквариум", выставка картин и киновернисаж
17:28
Мариинский дворец открывают для посетителей
16:54
ТОП-5 лучших локаций Киева для красивых летних фото
14:00
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12:20
Живописные чудеса: ТОП-5 поразительных розовых озер в Украине
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Как провести 1 сентября в Киеве: джаз на пляже и восстание роботов
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План действий на уикенд: Арсен Мирзоян, Оксана Муха, волшебный мир Марии Примаченко и симфонический Queen
Джаз, концерт на пляже и кино в парке: Чем заняться 11 августа
Стендап на пляже, украинское кино и сексуальный спектакль: Чем заняться 10 августа
План действий на уикенд: Pianoбой, вечеринка и фестиваль красок
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Кино
Известно, когда в Украине покажут захватывающий фильм Олега Сенцова
В Италии стартовал 77-й Венецианский международный кинофестиваль
ТОП- 5 фильмов ужасов, которые не оставят равнодушными
Появился новый трейлер сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть"
Фантастический успех: сколько собрал фильм "Довод" в первую неделю проката
Арнольд Шварценеггер сыграет шпиона в новом сериале
Музыка
Корейская группа BTS заняла первое место в чарте Billboard
Умер автор хита I Like to Move It Эрик Морилло
Названы победители премии MTV Video Music Awards 2020
День рождения Майкла Джексона: интересные факты и легендарные видеоклипы
Кончита Вурст представила дуэт с молодым певцом
Blackpink представили совместную песню с Селеной Гомес
Рестораны
В McDonald's клиенты сами смогут выбрать состав бургеров
В Киеве стартует фестиваль турецких кебабов
ТОП-7 киевских ресторанов, где можно есть сколько хочешь
В столице открыли новый ресторан одесской кухни
В Киеве открылось винное кафе на каждый день
В Киеве открылся бургер-бар с низкими ценами
Искусство
Как отреагировали соцсети на нового гостя в шоу вДудь
Михаил Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП - СМИ
Украинские звезды заработали 766 млн гривен за 2019 год
"Вялые и слабые": Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом COVID-19
Дурнев высмеял правила Ольги Фреймут, Викторию Боню и Руки-Базуки
Как отреагировали соцсети на нового гостя шоу вДудь
Досуг
Чем заняться 3 сентября: концерт группы "Аквариум", выставка картин и киновернисаж
Мариинский дворец открывают для посетителей
ТОП-5 лучших локаций Киева для красивых летних фото
ТОП-3 удивительных места в Украине для релакса
Названы лучшие рестораны мира в 2020 году
Живописные чудеса: ТОП-5 поразительных розовых озер в Украине
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Чарли Шину 53: ТОП-5 фильмов
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Тина Кароль выпустила совместный трек с рэпером Snoop Dogg
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