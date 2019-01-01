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Мизантроп /Пресс-служба

Театр на Подоле и театр "Мизантроп" инициируют новый совместный проект, который радикально вскроет современное искусство.

16 декабря пространство театра на Подоле станет местом, где произойдут единственные события в области современного театра, которые достойны вашего драгоценного времени.

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Это новая премьера спектакля театра "Мизантроп" - "Дуб Майкла Крейг Мартина", в котором нет актёров, декораций и заученных текстов. Однако есть режиссёр, который ставит спектакль в риал тайме с одним актером, которого он выбирает среди… зрителей.

Театр становится искусством прямого воздействия, а точнее, - взаимодействия.

Купил билет. Пришел в театр. Занял кресло в зрительном зале. Стоп, кто сказал, что так должно быть всегда?

Если вы не боитесь новыx ощущений, готовы к получению нового опыта, идите в театр на Подоле, где 16 декабря в 17:30 вы сможете либо пережить свой звездный час, либо минуту позора. В крайнем случае - с удовольствием понаблюдать, как это произойдет с каким-нибудь другим “счастливчиком”.

Мизантроп /Пресс-служба

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Первая за год премьера от театра "Мизантроп" - это спектакль, в котором нет распределения ролей, подготовленных мизансцен и реплик. Режиссёр Илья Мощицкий создаст на ваших глазах сценическое произведение, и его партнером, возможно, станете именно вы!

Илья Мощицкий "- автор спектакля:

"Зритель не должен ожидать ничего. Для меня идеальный зритель - это человек, который не настраивает организм на стимуляцию определенных участков перцепции. Как при походе на массаж или в ресторан. Это человек, понимающий, что пространство современного искусства - это область поиска не только новых смыслов, но и постоянная попытка создать новые нормы чувственности"

В основе перфоманса лежит нескольких знаковых произведений искусства. Прежде всего - инсталляция Майкла Крейга Мартина, представляющая собой стакан воды, расположенный в одном из залов галереи Тейт в Лондоне. Текст, который описывает инсталляцию, поясняет зрителю, почему работа является взрослым деревом дуба, а не стаканом воды. Соединив инсталляцию с пьесой британского драматурга Тима Крауча и текстами Ги Дебора и Юнга, режиссер Илья Мощицкий придумал обстоятельства, которые становятся беспрецедентным опытом постановки сценического действия во время спектакля.

В качестве аперитива - знаковое событие для Киева!

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Вас ждет перфомативная лекция самого красивого театрального критика, куратора и культуртрегера из Санкт-Петербурга Виктора Вилисова, который взорвал театр через социальные сети, объявив о его тотальной реформации, попутно всех оскорбив.

Это он изобрёл язык, где постмодернистская терминология не противоречит обилию мемов, и доказал, что интерактив и перфоманс навсегда изменили современный театр! Благодаря ему, миллениалы и зуммеры повалили в театр и научились его анализировать.

Впервые в Киеве он расскажет, "как смотреть на современный театр, чтобы не болели глазки".

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