Поделись







Весна для Гитлера /Пресс-служба

Театр Александра Меламуда представил сногсшибательную премьеру музыкальной комедии "Весна для Гитлера". 21 сентября в Октябрьском дворце организаторы удивили зрителей нестандартными решениями. Мюзикл покорил публику своей яркостью, музыкой и, конечно, сюрпризами.

Весна для Гитлера /Пресс-служба

Читай также: Как прошел фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine 2019 Образ эпатажного режиссера Жеже Попэску. Появление народного артиста Украины Алексея Вертинского на высоченных каблуках в золотистом трико и с шикарными розовыми ресницами произвело настоящий фурор. А уж когда артист вскочил на кольцо и взмыл под потолок – это был самый настоящий апофеоз. На сцене в один из самых кульминационных моментов появился танк, который выстрелил, причем не раз. Никто из зрителей не пострадал, более того – в партере радостно собирали конфетти с себя и соседа. Костюмы и декорации. Создатели спектакля предупреждали, что художник по костюмам Любава Сокол и художник-постановщик Маша Шубина будут удивлять. Но такого точно не ожидал. Каждое появление артистов на сцене было эффектным. Герои появлялись наверху переливающихся яркими красками ступеней, "портрет" Евы Браун просто сразил наповал, а уж чего стоило кольцо, на котором восседал Вертинский.

Весна для Гитлера /Пресс-служба

Читай также: Как отреагировали соцсети на новый выпуск шоу Вечерний Квартал

Костюмы были просто фееричными и менялись в каждой сцене. Кроме экстравагантного трико и каблуков Алексея Вертинского просто невозможно было оторваться от Людмилы Смородиной и Остапа Ступки в комичных костюмах юных Евы Браун и Гитлера, стильные "старушки" актриса Мирослава Филиппович и народная артистка Украины Людмила Смородина. А от феерии образов балета, начиная от нарядов в стиле вечеринок Playboy и заканчивая юбками-танками - зрители были просто в восторге.

Выход Остапа Ступки на сцену. Момент, в котором появляется пьяный герой актера, зрители запомнят надолго. Все это время до появления народный артист сидел вместе со зрителями в партере, а потом как ни в чем не бывало включился в процесс. Неожиданная концовка. Зрителю несколько раз казалось, что вот, это и есть последняя сцена и каков будет финал истории, уже ясно. Но сюрприз следовал за сюрпризом до последней минуты.

Весна для Гитлера /Пресс-служба

Премьера прошла на ура, а Театр Александра Меламуда уже готовится к следующим постановкам. Следите за анонсами на странице театра в "Фейсбуке".

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер украинского фильма Цена Правды